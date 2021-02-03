Bloomberg: Ant Group договорилась с китайскими властями о реструктуризации

Китайская финтех-компания Ant Group, контролируемая интернет-гигантом Alibaba, договорилась с властями КНР о реструктуризации, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В соответствии с договоренностями Ant Group станет финансовой холдинговой компанией, тем самым она должна будет работать по более жестким правилам, сходным с теми, которые действуют в Китае в отношении банков.

Напомним, в ноябре Ant Group планировала провести IPO, которое должно было стать крупнейшим размещением в мире, однако в последний момент IPO было отложено, а сама компания оказалась в центре внимания китайских регуляторов. Как пишут СМИ, китайское правительство не устраивает прежде всего поведение основателя Alibaba Джека Ма: так, в октябре на Шанхайском финансовом форуме он в очередной раз раскритиковал слишком жесткое регулирование финтех-сектора китайскими властями. Вскоре после этого у регуляторов и возникли вопросы к Ant Group. Кроме того, действия в отношении компании отражают общее ужесточение правил для финтех-компаний в Китае и стремление больше регулировать их деятельность.

Как пишет Bloomberg, согласованный с китайскими властями план реструктуризации Ant Group предусматривает выделение в холдинговую компанию всего ее бизнеса, включая подразделения по доставке еды и заказу отелей. Ранее сообщалось, что сама компания в ходе переговоров предлагала выделить в холдинговую компанию только финансовые активы.

По данным агентства, о реструктуризации может быть объявлено еще до начала каникул в честь Нового года по лунному календарю в Китае — он в этом году отмечается 11 февраля. Источники отмечают, что Ant Group по-прежнему рассматривает возможность IPO, однако сложно сказать, сколько времени займет реструктуризация компании и когда она сможет вернуться к этим планам.

Подробнее о давлении Пекина на бизнес-империю богатейшего человека Китая читайте в публикации “Ъ”.

Яна Рождественская