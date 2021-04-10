Власти Китая оштрафовали Alibaba почти на $3 млрд за монополию

Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка сообщило о взыскании рекордного штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Регулятор начал расследование в отношении компании в конце 2020 года.

«Принято решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год 455,712 млрд юаней, что в общей сложности составляет 18,228 млрд юаней»,— сказано в заявлении на сайте регулятора.

По данным расследования, Alibaba злоупотребляла своим положением на рынке и принуждала потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора». Регулятор указывает, что решение о штрафе «принято на основании реальных фактов и имеющихся доказательств» и «позволит защитить законные права потребителей».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что штраф для Alibaba может стать рекордным. В 2015 году американская Qualcomm выплатила за нарушение антимонопольного законодательства$975 млн, этот штраф считался самым крупным корпоративным штрафов.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ” «Alibaba и разбойники».