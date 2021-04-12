Суд взыскал с Милова 350 тыс. рублей по иску Пригожина

Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к политику Владимиру Милову о защите чести и достоинства и взыскал с того 350 тыс. руб. Об этом «МБХ медиа» сообщила юрист Валентина Фролова.

Иск был подан из-за видеоролика «Путин, ГРУ и Новичок. Ад в регионах. Забастовки в Беларуси», выложенного на YouTube-канале «Навальный Live». Господин Пригожин первоначально подавал этот иск также к Алексею Навальному и требовал возмещения морального вреда от каждого из ответчиков в размере по 5 млн руб. Позже заявитель отказался от иска к господину Навальному.

«Закончилось тем, что требования были удовлетворены частично — суд взыскал компенсацию морального вреда суммой в 350 тыс. руб. В остальных требованиях отказал, признал сведения не соответствующими действительности»,— сказала госпожа Фролова, добавив, что решение будет обжаловано.

Как указано в иске, Евгений Пригожин посчитал оскорбительными и недостоверными фразы господина Милова, который назвал бизнесмена «бандитом, который обслуживает Путина по всяким нехорошим делишкам», а также «сутенером». Бизнесмен требовал удалить ролик и выпустить опровержение.

С октября 2020-го господин Пригожин подал десятки исков о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, членам его команды, другим оппозиционерам, а также к ряду СМИ. Сумма исков составляла почти 80 млн руб. Поводом для обращений пресс-служба бизнесмена называла различные публикации «оскорбительных и клеветнических сведений» в отношении Евгения Пригожина.