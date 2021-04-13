Лесной холдинг срубит денег

АФК «Система» проводит первое IPO в российской лесной отрасли, намереваясь продать акции своей дочерней Segezha Group на Мосбирже не менее чем на 30 млрд руб. По оценке “Ъ”, в результате может быть размещено около 19,5% компании. При этом Segezha Group обещает своим акционерам не менее 3 млрд руб. ежегодных дивидендов, а с 2024 года готова отдавать до 100% скорректированного свободного денежного потока. Хотя эксперты называют момент для IPO удачным, другие российские лесопромышленники на биржу пока не спешат.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (98,3% — у АФК «Система», 1,45% — у CEO компании Михаила Шамолина, еще 0,22% — у управляющего партнера АФК Али Узденова) официально объявил о намерении привлечь в рамках своего IPO на Московской бирже не менее 30 млрд руб. Дата размещения пока не названа. Совместными глобальными координаторами выбраны JP Morgan Securities, UBS и VTB Capital. Средства от размещения пойдут на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки. Предлагаться будут бумаги нового выпуска.

Компания взяла на себя обязательство не продавать акции в течение полугода после размещения, а директора и топ-менеджмент Segezha Group — в течение года. Компания уже увеличила уставный капитал вдвое — ЦБ 1 марта зарегистрировал дополнительный выпуск на 11,94 млрд акций. В начале марта EY оценивала стоимость акции компании (до увеличения уставного капитала) в 10,38 руб. за бумагу, то есть вся компания оценивалась в 124 млрд руб.

Исходя из этой оценки, Segezha Group для того, чтобы привлечь 30 млрд руб., понадобится разместить около 19,5% своего акционерного капитала.

Кроме того, у АФК «Система» есть опцион, по которому она может продать организаторам 15% от объема размещения — это еще примерно 2,9%.

АФК купила «Инвестлеспром», на базе которого началось формирование Segezha Group, в 2014 году у ВТБ за $600 млн (на тот момент около 19,2 млрд руб.). Затем бизнес был существенно расширен. Последней крупной покупкой стал Новоенисейский ЛХК за 2,3 млрд руб. Как заявил президент АФК «Система» Владимир Чирахов, с момента покупки «Инвестлеспрома» компания вложила в лесной бизнес 49 млрд руб. За это время выручка и OIBDA компании выросли более чем в два раза, отметил топ-менеджер.

Вместе с объявлением об IPO Segezha Group сообщила об утверждении новой дивидендной политики. В ее рамках компания намерена в 2021–2023 годах ежегодно платить от 3 млрд до 5,5 млрд руб. дивидендов. С 2024 года Segezha Group рассчитывает перейти к выплатам на базе скорректированного свободного денежного потока и отдавать акционерам 75–100% от него. В компании даже допускают, что выплаты могут быть выше 100% при условии устойчивого рынка и «наличия запаса прочности по долговой нагрузке». За 2019 год акционеры Segezha Group получили 4,5 млрд руб. дивидендов, годом ранее — в целом 3,8 млрд руб. При этом если в 2019 году компания получила 4,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, то в 2020 году — чистый убыток в размере 1,3 млрд руб. Выручка при этом увеличилась на 17,9%, до 69 млрд руб., операционная прибыль — на 39,7%, до 11,2 млрд руб. Чистый долг вырос на 26,1% и на конец года составил 49,6 млрд руб.

IPO Segezha — первое в российской лесной отрасли, которая традиционно считается довольно непрозрачным бизнесом.

В других крупных лесопромышленных холдингах РФ не стали комментировать “Ъ” наличие планов по IPO. Неофициально собеседники “Ъ” в компаниях уверяют, что пока никто из них не задумывается о размещении акций на бирже. По их словам, у них достаточно или своего, или привлеченного капитала для финансирования инвестпрограмм. По их мнению, Segezha Group тоже могла бы получить заемные средства на будущие проекты, но АФК «Система» была заинтересована в монетизации своих вложений.

Эксперты называют выбранный для IPO Segezha Group момент самым удачным временем для выхода на биржу. «Цены почти на всю продукцию взлетели на мировых рынках, и еще неясно, будет ли откат и когда. Поэтому фондовый рынок может высоко оценить компанию при IPO»,— считает консультант WhatWood Марина Зотова. Она напоминает, что компания модернизирует Сегежский ЦБК, строит новый фанерный завод в Костромской области, увеличивает мощности, а также проводит сделки M&A. Очевидно, говорит эксперт, что выручка компании будет расти. Она считает, что чем больше компаний из российского ЛПК-сектора будет выходить на IPO, тем более прозрачной станет отрасль. Но сложно сказать, кто еще пойдет по такому же пути, существует и много других способов привлечь деньги для развития компании, отмечает госпожа Зотова.

Ольга Мордюшенко