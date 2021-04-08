Segezha Group выкатывается на биржу

Первичное размещение акций одного из крупнейших игроков российского лесного сектора Segezha Group, о планах которого было объявлено в январе, может пройти в ближайшее время. Компания 12 апреля планирует сделать заявление о начале IPO. Основной владелец Segezha Group, АФК «Система», планирует привлечь в ходе размещения до $500 млн, которые пойдут на развитие компании.

Segezha Group, лесопромышленное подразделение АФК «Система», 12 апреля может объявить о первичном размещении на Московской бирже. Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердили источники “Ъ”. По их словам, речь идет о привлечении в рамках IPO около $500 млн, но окончательные параметры пока не утверждены.

Полученные от продажи акций деньги, как отмечают собеседники “Ъ”, планируется направить в основном на текущие масштабные проекты Segezha.

В самой компании ситуацию не комментируют.

Акционеры начали готовить лесопромышленный холдинг к размещению в начале года, но оговаривались, что оно пройдет при условии подходящей рыночной конъюнктуры. В феврале владельцы одобрили увеличение в два раза уставного капитала Segezha Group через размещение по открытой подписке 11,94 млрд акций. Пока 98,3% Segezha Group принадлежит АФК «Система», 1,45% — у CEO компании Михаила Шамолина, который по итогам 2020 года может удвоить размер пакета в рамках долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента, еще 0,22% — у Али Узденова.

В марте «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги» оценивало стоимость бумаг АО «Сегежа Групп» в 10,38 руб. за акцию. Это составляет 124 млрд руб. ($1,7 млрд на момент публикации отчета) за всю компанию без применения поправочных коэффициентов. В то же время инвестбанк Xtellus Capital оценивал лесной бизнес АФК «Системы» существенно дешевле — примерно в $1 млрд исходя из мультипликатора EV/EBITDA в 7,5 и прогноза по EBITDA на 2020 год в размере 16 млрд руб. Сама компания 8 апреля раскрыла показатель OIBDA, который в 2020 году вырос на 24,8%, до 17,5 млрд руб.

Ольга Мордюшенко