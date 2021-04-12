Роскомнадзор потребовал от Google, Facebook и Twitter подтвердить локализацию персональных данных

Роскомнадзор направил запрос владельцам интернет-платформ Google, Twitter, Facebook и WhatsApp с требованием подтвердить локализацию баз данных российских пользователей на территории РФ, сообщило «Интерфаксу» ведомство. Компании должны ответить до конца мая 2021 года.

«В случае отсутствия ответа будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных»,— сообщил Роскомнадзор. За невыполнение требований предусмотрен штраф по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных... обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения... или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Для юридических лиц он составляет от 1 млн до 6 млн руб., а за повторное нарушение — до 18 млн руб.

Роскомнадзор напомнил, что другие крупные иностранные компании, такие как Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking.com, LG, уже подтвердили локализацию.

Соответствующая норма была введена в КоАП РФ в декабре 2019 года. Twitter и Facebook отказываются локализировать данные российских пользователей. За последний год российские суды неоднократно штрафовали обе компании.

О попытках соцсети оспорить штраф — в материале “Ъ” «Twitter вызвал приставов».