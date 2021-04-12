Владимир Путин проводит в Саратовской области совещание о космической деятельности

Совещание, посвященное долгосрочным приоритетам развития космической деятельности в России президент Владимир Путин проводит в Энгельсе Саратовской области в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент поздравил с 60-й годовщиной первого полета человека в космос ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с праздником.

Он отметил, что праздничные мероприятия проходят как в России, так и за рубежом. «Сегодня в Саратовской области мы участвовали в открытии Парка покорителей космоса. В Калуге начинает работу новый комплекс Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского — теперь это один из самых больших в мире музеев, посвященных освоению космоса. Юбилейные торжества проходят также на родине Юрия Гагарина — в Смоленской области, в Самаре, в Оренбурге и во многих других городах и, разумеется, в ведущих космических центрах: в Звездном городке, на Байконуре и на нашем новом космодроме, на Восточном», — рассказал президент.

По его словам, наш долг — «в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса».

До совещания Владимир Путин возложил цветы к мемориалу, посвященному первому космонавту Юрию Гагарину.