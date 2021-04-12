Владимир Путин возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина в Энгельсском районе

Президент России Владимир Путин посетил Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина, официально открытый сегодня в Саратовской области. Как сообщили в пресс-службе главы государства, он посетил мемориально-образовательный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина.

Президент возложил цветы к монументу. В Саратове его сопровождает губернатор области Валерий Радаев, депутат Госдумы Валентина Терешкова и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парк на месте приземления Юрия Гагарина представляет собой композицию из стелы и памятника первому космонавту в окружении пешеходного маршрута, вымощенного плитами с выгравированными на них цитатами из сеансов связи лётчика с Землей. Рядом расположена Площадь космонавтов с мраморной Стеной славы, на которой размещена информация о планетах Солнечной системы и этапах развития советской и российской космических программ, включая сведения об ученых, конструкторах и других участниках миссии «Восток-1», уточнили в Кремле.