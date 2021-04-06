Попова заявила о резком осложнении ситуации с COVID-19 в Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Турции ухудшается эпидемическая ситуация. Всего в России обнаружено 103 случая заражения британским вариантом коронавируса и десять — южноафриканским, все эти случаи завозные. При этом, только из Турции были ввезены оба штамма разными людьми и в разное время.

«Обнаружено 103 британских варианта и десять южноафриканских. Все они были привезены из-за рубежей нашей родины. Внутреннее распространение на сегодняшний день не регистрируется, но оно, безусловно, не исключено, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения»,— сказала госпожа Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Роспотребнадзор держит ситуация в Турции на особом контроле, так как на Турцию приходится большинство поездок россиян. «В Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации, с середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции на более чем 40%, то есть, достаточно интенсивный, взрывной рост»,— сказала Анна Попова.

«В России по динамике эпидемического процесса отмечается стабилизация. Но темпы снижения, безусловно, замедлились»,— сказала она, Глава Роспотребнадзора отметила, что несколько недель назад снижение заболеваемости было на уровне 12–10%, а за последнюю неделю не превышало 3%.

Показатели заболеваемости коронавирусом выше среднероссийских наблюдаются в шести регионах. Это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Калмыкия и Карелия. Она считает, что некоторые регионы начали преждевременно отменять ограничения. «Отдельные регионы начали снимать ограничения еще с февраля, в целом ряде случаев, на наш взгляд, преждевременно. В 18 субъектах сняты ограничения для лиц старше 65 лет, там отмечаем рост заболеваемости среди людей этой возрастной группы»,— сообщила Анна Попова.

Первый случай заражения британским штаммом вируса в России выявили в январе, южноафриканским — в марте. Предположительно эти виды COVID-19 быстрее распространяются и более агрессивны. С начала пандемии число заразившихся COVID-19 превысило 4,5 млн, умерли более 101 тыс. человек.

Подробнее о штаммах — в материале “Ъ” «Россия подверглась вирусной атаке из ЮАР».