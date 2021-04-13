Посадка больше чем жизнь

В день 60-летия полета Юрия Гагарина в космос Владимир Путин в городе Энгельсе Саратовской области, на месте приземления первого космонавта Земли на эту Землю, провел совещание, в ходе которого, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, дал понять, что готов участвовать в гонке космических амбиций и пытаться побеждать, как раньше.

То, что Юрий Гагарин благополучно приземлился на землю, тем более на родную,— огромное, как известно, чудо. Прямо перед запуском открывали и закрывали посадочный люк, потому что никак не прижимался один контакт; система радиоуправления уже в полете не хотела выключать двигатели третьей ступени; тормозная двигательная установка не выдала полный импульс из-за потери части топлива, потому что не полностью оказался закрыт обратный клапан наддува бака горючего; из-за этого нарушилась вся логика стабилизации корабля, и его раскрутило до огромной скорости; нештатно разделились спускаемый аппарат и приборно-двигательный отсек…

Но ведь разделился же, черт возьми!

После входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка корабля, по стеклам иллюминаторов потекли струи жидкого металла, и Юрий Гагарин однажды даже успел сказать: «Я горю!»

Но на самом деле это обгорала обшивка, а когда обгорела, спускаемая капсула, слава Богу, отсоединилась, и началось штатное снижение.

Не открывался клапан дыхания… Раскрылся не только тормозной и основной парашюты, но и запасной, а это тоже была аварийная ситуация, полетом Юрий Гагарин управлять уже не мог и почти до самой земли спускался лицом к ветру. Но при этом на высоте 30 метров его все же развернуло лицом по сносу, и приземлился он в скафандре на парашюте уверенно и даже, можно сказать, мягко.

В результате именно в том месте под городом Энгельсом, куда Юрий Гагарин приземлился совершенно случайно (мог бы и в пяти-шести тысячах километров от этого места; или в восьми…), Владимир Путин 12 апреля 2021 года возложил цветы к его памятнику.

Так и не поймешь, чего во всем этом было больше: героизма или чуда, и лучше не думать об этом… Главное, что надо же: свершилось.

Здесь, на месте приземления, теперь парк, стела и уместно небольшой памятник, и кедровая аллея (позывной первого космонавта был, как известно, «Кедр»). Владимир Путин шел вместе с Валентиной Терешковой, с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым и спикером Госдумы Вячеславом Володиным (для него тут все было еще более свое, чем даже для всех, учитывая к тому же, что скоро ему здесь переизбираться в не такую уж вожделенную, а все-таки интересующую его Госдуму), все были налегке, в пиджаках (в том числе и Валентина Терешкова) при плюс 16… И нет, никаких масок, их и раньше-то не было (последним в маске, а точнее даже в шлеме, здесь появился как раз Юрий Гагарин), а теперь все привиты или переболели… Студиться и стыдиться было нечего… Можно было гордиться.

Через полчаса президент начал видеоконференцию из Энгельса насчет перспектив развития космической отрасли. Он сказал, что должен быть подготовлен «документ, содержащий конкретные меры по достижению приоритетов, обозначенных в Основах госполитики в области космической деятельности». И что это не меньше чем на десять лет вперед должно быть прописано, и «само собой разумеется, все это должно быть привязано, все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам».

И Владимир Путин даже дал понять, что и деньги могут быть выделены дополнительные, и задачи сформулированы новые, более амбициозные.

— И если у участников сегодняшнего совещания есть такие предложения, мы их, безусловно, обсудим в ходе сегодняшней встречи,— прямо сказал он.

После этого совещанию с облегчением придали закрытый характер. Ну и хорошо.

Есть только одна просьба, можно сказать, от себя. А можно, чтобы наши корабли хотя бы время от времени были многоразовыми? Чтобы мы как-то поувереннее выглядели на фоне симпатизирующего нам, между прочим, Илона Маска?

Чтобы многоразовым было не только президентство Владимира Путина рука об руку с Валентиной Терешковой.