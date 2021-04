Летал — не видал

«Гагарин летал, бога не видал». Эта крылатая фраза — почти ровесница первого полета человека в космос. В Советском Союзе космические полеты активно использовались в антирелигиозной пропаганде. А в США, наоборот, был случай обвинения астронавтов в излишней религиозности. Через 60 лет после полета Юрия Гагарина космос и Бог стали ближе друг к другу и в нашей стране.

В литературной записи

Уже в начале июля 1961 года, менее чем через три месяца после полета Гагарина, вышла в свет книга «Дорога в космос». На обложке был указан официальный автор — Герой Советского Союза Юрий Гагарин. Разумеется, у первого космонавта не было времени на написание книги. В выходных данных можно было прочесть имена авторов «литературной записи»: редактора военного отдела «Правды» полковника Николая Денисова и собкора «Правды» полковника Сергея Борзенко. Восемь лет спустя, после гибели Юрия Гагарина, они опубликуют еще одну книгу о нем, уже под собственными именами — «Первый космонавт».

В «Дороге в космос» в рассказе о приезде Гагарина в Гжатск (с 1968 года город называется Гагарин) есть следующие строки: «К нашему дому приходило много народу: школьники с учителями, колхозники, пришла даже группа дряхлых старушек. Их интересовало, видел ли я в небесах господа бога? Я вынужден был разочаровать их.

Полет человека в космос нанес сокрушительный удар церковникам. В потоках писем, идущих ко мне, я с удовлетворением читал признания, в которых верующие под впечатлением достижений науки отрекались от бога, соглашались с тем, что бога нет и все связанное с его именем — выдумка и чепуха».

Неизвестно, отражают ли эти слова настоящие убеждения Юрия Гагарина или их вписал кто-то из соавторов, отдавая дань официальной идеологии в период хрущевской антирелигиозной кампании.

С большими подробностями приезд первого космонавта в Гжатск описан в книге его старшего брата Валентина Гагарина «Мой брат Юрий»: «Когда он стремительно выбежал на крыльцо — старушки дружно, как по команде, перекрестили его…

«Без бога шире дорога». Плакат Владимира Меньшикова, 1975 год Фото: В. Меньшиков

Подталкиваемая подругами, вышла вперед тетя Маня Петрова.

— Юра, сынок, ты скажи нам: видел ли ты его?

— Кого?

— Кого... Ну, его... господа бога нашего,— решилась наконец тетя Маня.— И как он допустил тебя туда?

Юра громко рассмеялся.

— Нет, не видел, бабушки, и думаю, что его совсем в природе не существует.

Старушки смущенно зашептались.

— А что, Юрушка,— опять вступилась в разговор тетя Маня,— что это ты, спросить мы тебя хотим, фуражечку совсем не снимаешь?..

Он быстро сдернул фуражку, бросил ее на крыло машины. И тут случилось то, над чем мы после долго хохотали. Мария Петровна быстро подошла к нему, подняла руку и дернула прядку волос на его голове.

— Что ты делаешь, тетя Маня? — с притворным ужасом закричал Юра.— Ведь больно же!

Мария Петровна смутилась до такой степени, что даже расплакалась.

— Юрушка, сынок, ты уж прости меня, старуху неразумную. Нам ведь по темноте нашей чего только не наговорили. Что наказал тебя господь, без волос оставил, что парик ты носишь. А ведь волос-то у тебя свой, настоящий… Я теперь от кого байки про тебя услышу, так тому и скажу: неправда все это. Сама с Гагариным толковала, сосед, мол, он мне, и сама убедилась, что остался он таким, каким с детства его помню. Ни один волос не упал с головы. А вот про бога с батюшкой посоветуюсь. Трудно так сразу-то... Шестьдесят пять лет на белом свете живу, в церковь хожу и богу молюсь. А ты говоришь: не увидал его...

Юре, видимо, по душе пришелся этот разговор со старушками.

— Знаете, бабушки,— весело пообещал он,— вот чуть подучимся летать, и вашего батюшку в космос пригласим. Пусть сам убедится, что к чему. А захотите — и вы полетите…».

Построенный в конце XVIIII века храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы на центральной площади города Гагарина (бывший Гжатск) при жизни Юрия Гагарина был закрыт и разграблен. В 1980 году отреставрирован, после чего использовался как выставочный зал. Возвращен церкви в 1992 году Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

Но, как и в случае с книгой Юрия Гагарина, у книги его брата, опубликованной в 1972 году, также есть «автор литературной записи» — профессиональный писатель Валентин Сафонов. Так что достоверность истории с бабушками-соседками опять ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно.

Как бы то ни было, присказка о Гагарине и Боге стала популярной в антирелигиозной пропаганде и пошла в народ. Например, журнал «Крокодил» публиковал карикатуры и стихи на космически-антирелигиозную тему.

В июле 1961 года журнал «Огонек» опубликовал репортаж Б. Григорьева и Г. Копосова «Костры веселого города» о ежегодном сборе ленинградских альпинистов и туристов. В нем есть такая подробность: «Два веселых альпиниста вешают на березу лозунг к сегодняшним соревнованиям: "Бога нет, есть Гагарин"».

В сценарии Юлия Дунского и Валентина Фрида «Жили-были старик со старухой», опубликованном в августе 1963 года в журнале «Искусство кино», присутствует такой диалог:

«— Володя! А бога-то нет,— говорил молодой крепильщик своему напарнику. Напарник — сектант Володя — отвечал:

— Нет, есть.

— Вон Гагарин на небо летал — никакого бога не видел!

— А вы, товарищ Приходько, Гагарина видели?.. Нет? Значит, и Гагарина нет?

— Я не видел, так люди видели!

— Люди и бога видели. Нам вот с вами не дано, а другим было дано и видели!..

— Балда ты, мракобес! — сказал Приходько, не найдя других аргументов».

Ближе к Богу, чем кто-либо

Космонавты (слева направо) Максим Сураев, Александр Скворцов и Олег Артемьев на борту МКС Фото: artemjew.ru

Еще одна цитата из книги Валентина Гагарина «Мой брат Юрий»: «Много позже Юра говорил, что в той огромной почте, которую получал он по возвращении из космоса, были сотни писем от недавних верующих, от тех, кто под впечатлением полета отреклись от своих былых воззрений». Это можно хотя бы частично подтвердить. Похожее письмо, озаглавленное «Я сорвал повязку с глаз», было опубликовано в газете «Известия» 29 сентября 1961 года. Его автор бывший благочинный Новороссийского округа Кубанской епархии, кандидат богословия, протоиерей А. Комар заявлял, что слагает с себя сан и порывает с религией. Он писал, что истина жизни не в религии, а в науке и подвигах советских людей, таких как «полеты человека в космос, осуществленные на кораблях-спутниках гражданами СССР Ю. А. Гагариным и Г. С. Титовым».

Сатирики о полете Гагарина и религии Читать далее

Но были и другие письма Гагарину. От верующих иностранцев. В последнем номере журнала «Огонек» за 1961 год был опубликован «Репортаж о сердцах человеческих» В. Рудима, в котором цитировались и такие письма: «Слово матери: "Мои дети и я хотим, чтобы вы и ваш народ знали, что мы гордимся вашей страной и замечательным достижением майора Юрия Гагарина. Это великий подвиг, и каждый должен гордиться вашей страной. Всех наших детей учат в школах ненавидеть русских. Я думаю, что это неправильно. Я прививаю своим детям уважение к вашей стране. Нам хотелось бы узнать больше о вашем народе и стране, узнать другое, нежели то, что мы читаем в наших газетах и в детских учебниках. Говорят, что в вашей стране не верят ни в бога, ни в библию. Я лично не могу себе представить, как вы могли добиться таких огромных достижений без веры в бога. Мередит Деппер". Слово католика: "Поздравляю с выдающимся полетом в космос. Я считаю, что Гагарин был ближе к богу, чем кто-либо из живущих на Земле. Др. Отто Рико. Джефферсон"».

Давайте-ка, ребята, помолимся перед стартом

Учебно-тренировочный полет в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке. В центре — духовник космонавтов игумен Свято-Троицкой Сергиевой лавры Иов Фото: Андрей Шелепин, Коммерсантъ

В июле 1961 года Юрий Гагарин по приглашению кубинского лидера Фиделя Кастро посетил Кубу, чтобы принять участие в праздновании Дня национального восстания. По дороге Гагарин сделал остановку в Рейкьявике. На пресс-конференции, состоявшейся в отеле при аэропорте, исландский журналист спросил Гагарина, молился ли тот перед своим историческим полетом. На что первый космонавт со смехом ответил: «Коммунисты никогда не молятся Богу».

Племянница Гагарина сотрудница Объединенного мемориального музея Ю. А. Гагарина в городе Гагарин Тамара Филатова в интервью газете «Труд» в 2000 году на вопрос «Верил ли Юрий в Бога?» отвечала так: «Он был, скорее, атеистом. После полета в космос ничего не изменилось. И когда в город сюда приезжал, то в церковь не ходил». Правда, в том же интервью Филатова заявляла: «Юрий меня окрестил в церкви, что за железной дорогой...»

В более поздних интервью история с крещением рассказана подробнее. Например, в интервью »Собеседнику» в 2019 году: «Ему было 13 лет, когда я появилась на свет. И он стал моим крестным. Сам предложил, потому что в семье все были крещеные. Я — самая старшая Юрина племянница, и фактически мы были, как брат с сестрой. Всегда называла его "крестный", даже когда он уже в космосе побывал. Как-то говорит: "Слушай, давай ты не будешь меня при всех крестным называть". Говорю: "Хорошо, не буду, крестный!"». В этой истории настораживает один момент. По указам Святейшего Синода от 23 мая 1836 года и от 27 августа 1837 года крестным отцом не может быть лицо, не достигшее церковного совершеннолетия. Для мужчин это 15 лет. Хотя нельзя исключить и возможность отступления от правил.

Если в правление Хрущева и Брежнева полет Гагарина и полеты в космос вообще использовали в целях антирелигиозной пропаганды, то ближе к 1000-летию крещения Руси в 1988 году антирелигиозный накал спал, а в XXI веке пропагандистский вектор и вовсе поменялся. В 2008-м в Звездном городке был заложен храм Преображения Господня. Настоятель храма игумен Иов (Виктор Талац) еще в 2006 году начал благословлять отправляющиеся в космос экипажи.

«Храм Преображения Господа Иисуса Христа. Построен во славу Господа нашего Иисуса Христа и Божьей Матери руками человека при усердии рабов Божьих: братьев Геннадия и Анатолия Кузнецовых, Альберта Топорищева, Валерия Корзуна, Юрия Лончакова, Василия Цыблиева, Сергея Крикалева, Николая Рыбкина, Алексея Леонова, Георгия Гречко, Валентины Терешковой и всех православных верующих прихода сего — во славу веры православной и человечества на планете Земля. Освяти, Господи, благолепие дома Твоего. ЦПК "Звездный"». Такую надпись можно прочесть на памятной доске при входе в приходской храм Звездного городка Фото: Samantha Cristoforetti / Wikipedia

На международной космической станции побывали мощи преподобного Сергия Радонежского, частица Животворящего Креста Господня, частицы мощей святых Феодора Стратилата и Феодора Тирона, мощи святителей Филиппа и Петра, митрополитов московских, частица мощей святого Георгия Победоносца, частица мощей святого Серафима Саровского.

12 апреля 2006 года, в день 45-летия первого полета человека в космос, на портале «Интерфакс-Религия» было опубликовано интервью доцента Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина полковника в отставке Валентина Петрова «Я горжусь обвинениями в том, что ввел Юрия Гагарина в православие». В этом и более поздних интервью — на портале «Православие.ру» (2016 год), в журнале «Фома» (12 апреля 2017 года), в газете «Православная Москва» (12 апреля 2019 года) — Валентин Петров рассказывает одни и те же истории. По его словам, Гагарин был верующим человеком, они вместе посещали Троице-Сергиеву лавру, Гагарин призывал к восстановлению храма Христа Спасителя, а знаменитую фразу «летал в космос, а бога не видел» сказал вовсе не Гагарин, а Никита Хрущев. В Лавре Гагарин, по утверждению Петрова, даже прикладывался к мощам преподобного Сергия Радонежского:

«После того как мы приложились к раке с мощами, Юрий Алексеевич меня спросил: "Ты почувствовал что-то?" Я говорю: "Да. Какой-то необыкновенный запах. Такая благодать, Юра". Он говорит: "Вот видишь! Я думал, это мне одному показалось"».

У воспоминаний Валентина Петрова есть только один недостаток: больше их никто не подтверждает — приходится во всем верить ему на слово, даже в отношении факта личной дружбы с Гагариным.

Их нравы

«Астрономия и покорение космоса учат нас, что добрый Господь — Господь гораздо большего масштаба, хозяин огромного царства. Тот факт, что Христос исполнил Свою миссию на Земле, не ограничивает ее, она распространяется на большее пространство. Вполне могло быть так, что Господь послал бы Сына Своего в другие миры, предпринимая любые необходимые шаги для того, чтобы принести туда правду о Его творении» (Вернер фон Браун, член НСДАП с 1937 года, евангельский христианин с 1946 года, отец американской космической программы). На фото — Вернер фон Браун (справа) рассказывает президенту США Джону Кеннеди о ходе работ над ракетой Saturn в рамках лунной программы США. 1963 год Фото: AP

12 апреля 1961 года, в день, когда весть о полете Гагарина облетела весь мир, журналисты 11 американских газет провели необычный опрос общественного мнения. Они обзванивали по телефонному справочнику жителей своих городов по имени Джо Смит и спрашивали, что те думают о полете Гагарина. Ветеран Первой мировой войны Джо Смит из Майами ответил: «Все это сплошная советская ложь. Я думаю, что это пропаганда, направленная на то, чтобы сломить нас. Но президента Кеннеди им не сломить. Полеты в космос противны воле Господа».

Вскоре Джо Смитам пришлось убедиться в своей неправоте. 5 мая 1961 года США запустили свой первый пилотируемый космический корабль. Первым американцем в космосе стал Алан Шепард. Он не был коммунистом, так что перед стартом ничто не помешало ему помянуть Бога. Согласно городской легенде, он произнес перед стартом молитву, впоследствии получившую название «молитва Шепарда», которая звучала примерно так: «Господи, не дай мне облажаться!» (Dear God, please don`t let me fuck up). Сам астронавт №1 в книге «Moon Shot: The Inside Story of America`s Apollo Moon Landings» утверждал, что не поминал Господа всуе, а всего лишь сказал: «Не облажайся, Шепард» (Don`t fuck up, Shepard).

В космический сочельник 24 декабря 1968 года на окололунную орбиту впервые в истории вышел пилотируемый космический корабль «Аполлон-8». По телевизионной связи с борта корабля было передано праздничное послание, обращенное ко всем людям на Земле. Астронавты Уильям Андерс, Джеймс Ловелл и Фрэнк Борман зачитали первые десять стихов первой главы библейской Книги Бытия. В завершение послания Фрэнк Борман произнес: «От всего экипажа "Аполло-8" мы желаем всем доброй ночи, удачи, счастливого Рождества и благослови Господь вас всех — там, на доброй Земле».

Духовник российских космонавтов игумен Иов в интервью православному журналу «Прихожанин» утверждал: «...первым космонавтом, облетевшим вокруг Луны, был Фрэнк Борман. Так вот, когда он вернулся, его тоже спросили: "Фрэнк, один из русских космонавтов недавно сказал, что был в космосе и не видел там Бога. Вы тоже были в космосе, а вы видели Бога?" И Фрэнк ответил: "Я несколько раз был в космосе, и я Бога не видел, но кругом видел следы Его присутствия"». К сожалению, в американских источниках таких слов Бормана обнаружить не удалось.

В юбилейном 2018 году, через 50 лет после исторического полета, в интервью Billings Gazette 90-летний астронавт назвал себя убежденным христианином и сказал: «Я думаю, что Бог повсюду, не только в космосе».

В том же 2018-м на сайте Национального музея воздухоплавания и астронавтики Смитсоновского института было опубликовано интервью с другим членом экипажа «Аполлона-8» — Джеймсом Ловеллом. Он, в частности, сказал: «Бог дал человеку сцену, на которой можно выступить. Чем закончится пьеса — зависит от нас».

В июле 1969 года к Луне был отправлен космический корабль «Аполлон-11». В ходе миссии впервые в истории на поверхность спутника Земли высадились люди — астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин. Перед высадкой из лунного модуля Eagle Олдрин совершил первое в истории церковное таинство в космосе: провел обряд евхаристии. Олдрин был старейшиной пресвитерианской церкви и получил специальное разрешение на то, чтобы взять в космос хлеб и вино и провести обряд. Нейл Армстронг в обряде не участвовал. В отличие от Гагарина, первый человек, высадившийся на Луне, получал множество писем, авторы которых были глубоко верующими и не собирались отказываться от своей веры. На все вопросы, связанные с религией, Армстронг отвечал уклончиво. Через три недели после возвращения на Землю в телеинтервью Уолтеру Кронкайту в телешоу Face the Nation Армстронг заявил: «Безусловно, я не атеист», но развивать эту тему не стал.

В программе телеканала CBS «Face the Nation» 17 августа 1969 года Уолтер Кронкайт спросил Нила Армстронга, почувствовал ли тот себя ближе к Богу, стоя на поверхности Луны. Ответ астронавта: «Знаешь, Уолтер, иногда человеку просто хочется выкурить хорошую сигару» Фото: NASA

Историческое чтение Библии с лунной орбиты и лунная евхаристия понравились не всем. Мадалин Мюррей О`Хэйр, основательница организации American Atheists («Американские атеисты»), сочла, что ее конституционные права были нарушены. У организации и О`Хэйр лично был опыт победы в суде — в 1963 году им удалось оспорить обязательность молитв и чтения Библии в школе. О`Хэйр подала в суд на руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Томаса Пейна. В адрес NASA были выдвинуты следующие обвинения: астронавтов заставили читать библейский текст и участвовать в религиозных обрядах, тем самым нарушив Первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу вероисповедания; доставка на Луну предметов культа была растратой государственных средств; полет «Аполлона-8» был специально приурочен к Рождеству из религиозных соображений.

Суд отклонил иск, не найдя в нем поводов для рассмотрения. Истцы имели возможность не смотреть телевизор, астронавты читали священную книгу и исполняли религиозный обряд как частные лица, а не как представители государства, расходы на перевозку предметов культа были несущественными в масштабах всей лунной программы, а обвинение в том, что полет был приурочен к Рождеству, просто абсурдно. Государство должно быть нейтральным по отношению к религии, а не враждебным. О`Хэйр прошла все судебные инстанции, но иск так и не был принят к рассмотрению.

«Человек, творение Божье, даже более, чем загадочная Луна, раскрывает себя в центре этого предприятия. Он проявляет себя гигантом, проявляет себя божественным, но не из-за самого себя, а в силу своего начала и предназначения. Честь человеку, честь его достоинству, его духу, его жизни» (папа римский Павел VI). На фото: Павел VI наблюдает по телевизору за высадкой астронавтов на Луну Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

Евхаристия в лунном модуле Eagle была первым, но не последним религиозным обрядом, проведенным в космосе. В апреле 1994 года на борту космического челнока Endeavour трое католиков (из шести членов экипажа) — пилот Кевин Чилтон, командир корабля Сидни Гутьерес и специалист полета Том Джоунс — приняли участие в обряде евхаристии. «Мы втроем поблагодарили Бога за вид на его Вселенную, за хороших товарищей, за успех, который сопутствовал нашей миссии. Затем Кевин поделился Телом Христовым с Сидом и со мной, и мы плавали в невесомости над палубой, ощущая в тишине спокойствие и подлинное соединение с Христом». Так описывал это событие в своей книге Sky Walking: An Astronaut`s Memoir Том Джоунс

Базз Олдрин же в своих мемуарах Magnificent Desolation: The Long Journey Home from the Moon, опубликованных через 40 лет после высадки на Луну, выражал сомнение в том, что в свое время поступил правильно:

«Мы отправились в космос во имя всего человечества — будь то христиане, иудеи, мусульмане, анимисты, агностики, атеисты. Но в то время я не мог придумать лучший способ ощутить происходящее с "Аполлоном-11", кроме как поблагодарив Господа».

В личных записях первого израильского астронавта Илана Рамона, погибшего при катастрофе космического челнока Columbia 1 февраля 2003 года, были обнаружены строки благословения на вино в честь субботы.

В октябре 2007 года на Международную космическую станцию на российском корабле «Союз ТМА-11» вместе с россиянином Юрием Маленченко и американкой Пегги Уитсон отправился первый и пока единственный малайский ангкасаван (космонавт) Шейх Музафар Шукор. На предполетной конференции в Москве Шейх Шукор сказал: «Я мусульманин, но мой главный приоритет — проведение экспериментов». Национальное космическое агентство Малайзии вместе с Национальным советом по фетвам заблаговременно разработали правила поведения в космосе для правоверного мусульманина. Согласно этим правилам, время молитвы устанавливалось в соответствии с часовым поясом аэродрома Байконур. При молитве обращаться лицом к Мекке или хотя бы к Земле желательно, но не строго обязательно. Поскольку из-за отсутствия силы тяжести невозможно соблюдать требуемые для молитвы позы, космонавту предписывается молиться предпочтительнее стоя. Если невозможно — сидя, если невозможно — лежа. Из-за ценности воды на МКС омовение перед молитвой невозможно. На Земле в условиях пустыни омовение может быть заменено на таямум (очищение песком или специальным камнем), космонавт же может прислонить ладони к стене или к зеркалу.

Орбитальный храм

В начале февраля нынешнего года японские СМИ сообщили, что на околоземной орбите может появиться храм.

Буддистские священнослужители из храма Дайго-дзи в Киото (построен в 874 году, внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО) обратились в компанию Terra Space, базирующуюся в том же городе, с заявкой на создание и запуск в космос спутника, на борту которого будет находиться буддистский храм. Размер храма будет небольшим (20х30х10 см), внутри него разместятся миниатюрные мандалы и статуя Будды Вайрочаны. Спутник должен будет делать оборот вокруг Земли каждые 90 минут, находясь на орбите высотой около 500 км. Верующие буддисты смогут передавать свои молитвы в небесный храм через храм Дайго-дзи в Киото. Специальные устройства, расположенные на спутнике, будут хранить эти молитвы. Расчетный период жизни космического буддистского храма — пять-десять лет. После этого он войдет в плотные слои земной атмосферы и сгорит, так что все молитвы станут частью Вселенной. Запуск предварительно запланирован на 2023 год — с помощью индийской, японской, российской или китайской ракеты-носителя. Кроме религиозных целей храм-спутник будет мониторить состояние памятников культуры и обеспечивать связь в труднодоступных горных районах Японии, где отсутствует интернет и сотовая связь. Ожидается, что постройка и запуск спутника будут стоить примерно ¥200 млн ($1,8 млн), в настоящее время идет поиск инвесторов.

Алексей Алексеев