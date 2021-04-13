Прибыли с грузом

В 2020 году, несмотря на действовавшие коронавирусные ограничения, увеличили чистую прибыль четыре сибирских аэропорта: Толмачево, Емельяново, Спиченково и Горно-Алтайск, единственный показавший также рост по выручке. Их операторы объясняют положительные финансовые результаты увеличением грузовых перевозок и ростом внутреннего туризма. Эксперты дают позитивный прогноз на 2021 год, ожидая дальнейшего роста и выручки, и прибыли авиаузлов.



Прошедший 2020 год стал кризисным для операторов большинства сибирских аэро­портов. К примеру, иркутский аэропорт, снизивший пассажиропоток почти на треть, в итоге сократил выручку на 38,9% (до 1,78 млрд руб.), чистую прибыль — на 67,8% (до 254 млн руб.). Омский оператор авиаузла в 2020 году потерял сразу 32% пассажиров, треть выручки (–805 млн руб.) и почти 90% прибыли (–16,5 млн руб.).

При этом четыре сибирских аэропорта увеличили чистую прибыль по итогам года, несмотря на коронавирусные ограничения: Новосибирское АО «Аэропорт Толмачево» — на 10% (до 2,4 млрд руб.), красноярское ООО «Аэропорт Емельяново» — на 47% (418 млн руб.), новокузнецкое ООО «Аэрокузбасс» (Спиченково) — на 16,7% (85 млн руб.), АО «Аэро­порт Горно-Алтайск» — примерно в 3,5 раза (74 млн руб.).

Аэропорт Горно-Алтайска еще и единственный в Сибири показал рост не только прибыли, но и выручки — на 24,1% (до 379 млн руб.). Экономист оператора авиаузла Екатерина Михалева объясняет положительную динамику ростом внутреннего туризма в регионе в 2020 году. По ее данным, аэропорт, у которого и до закрытия границ не было международного направления, в год коронакризиса увеличил пассажиропоток на 45%. «Пассажиропоток вырос вместе с ростом количества регулярных рейсов»,— сказала она, добавив, что число чартеров осталось примерно на уровне 2019 года.

Нарастившие прибыль Толмачево и Емельяново в 2020 году потеряли соответственно 8,3% и 6,5% выручки, получив 5,32 млрд руб. и 2,92 млрд руб. В пресс-службе новосибирского аэропорта рост прибыли связали в первую очередь с увеличением объема грузовых перевозок и развитием региональных рейсов, особенно в направлении юга страны: «Сокращений в организации не было, за счет этого мы расходы не сокращали»,— уточнили в Толмачево.

В Емельяново также отмечают значительный рост в сегменте грузовых перево­зок. «В прошлом году мы привлекли крупного грузового перевозчика — группу компаний „Волга-Днепр“. Они сосредоточили у нас 80% грузовых транзитных рейсов всей группы»,— сообщили в пресс-службе.

Однако основной причиной увеличения чистой прибыли в красноярском аэропорту называют программу поддержки авиакомпаний: «Был разработан антикризисный план, одним из пунк­тов которого были скидки авиакомпаниям»,— добавили в пресс-службе.

Несмотря на снижение показателей ряда операторов, положительный финансовый результат сохранили все сибирские аэропорты, кроме барнаульского. Последний на фоне сокращения пассажиропотока на 44% столкнулся со снижением выручки на 53,7% (до 730 млн руб.) и получил 77 млн руб. чистого убытка против 68 млн руб. прибыли годом ранее.

Хороший финансовый результат операторов Толмачево и Емельяново можно объяснить тем, что немалый объем их бизнеса связан с обслуживанием «техстопов» (промежуточных посадок грузовых авиакомпаний), которых стало больше из-за экстренных поставок антиковидных грузов, считает исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «Сейчас благоприятная для грузоперевозчиков ситуация. Пока пассажирское сообщение в мире не восстановилось, именно специализированными транспортными самолетами груз путешествует в большей степени, чем раньше, когда часть авиагруза путешествовала в багажных отделениях пассажирских самолетов»,— объяснил эксперт.

Дополнительную загрузку оператору Толмачево, по мнению господина Пантелеева, дало то, что его базовый перевозчик — авиакомпания S7 — даже в условиях локдауна сохранил маршрутную сеть, которую обслуживал на воздушных судах умеренной вместимости. Еще одним фактором, по словам эксперта, стал рост внутреннего туристического потока по основным российским направлениям. Кроме того, на финансовый результат отрасли в целом, по его словам, повлияло то, что ряд аэропортов скорректировал свои сборы: «Если в самые тяжелые периоды локдауна они предоставляли авиакомпаниям скидки, то в третьем и четвертом квартале были и случаи, когда операторы аэропортов повышали тарифы на обслуживание рейсов».

Господин Пантелеев прогнозирует на 2021 год «существенное улучшение» прошлогодних финансовых результатов операторов сибирских аэропортов. Уже в марте, по оценке эксперта, внутренний пассажиропоток ряда аэропортов превзошел показатели 2020 года. «Конечно, возможны проблемы, связанные с сохранением тяжелого финансового положения авиакомпаний: если компании, имеющие значительную маршрутную сеть в регионе, прекратят полеты и останутся с долгами, это может негативно повлиять на финансовое положение операторов аэро­портов»,— говорит господин Пантелеев. Он отметил, что сейчас аэропорты даже если и обслуживают перевозчиков в рассрочку, то на короткий срок, не позволяя им накапливать долги. К тому же, «если какая-то авиакомпания и сойдет с дистанции, то в условиях жесткой конкуренции за пассажиров на ее место довольно быстро придут коллеги-конкуренты», считает он.

Дарья Решетникова