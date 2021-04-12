Суд отказался обязать власти Ростова согласовать массовый пикет о строительстве фонтана на площади Ленина

Октябрьский районный суд 12 апреля не удовлетворил иск ростовчанина Ильи Наздрашова о незаконном отказе о проведении массового пикета на 100 человек о строительстве фонтана на площади Ленина. Об этом “Ъ-Юг” сообщил сам господин Наздрашов.

«В суде присутствовал адвокат от городской администрации. Он заявил, что отказ администрации в проведении пикета был мотивирован тем, что цель мероприятия нарушает конституционное право собственника земли, на которой раньше находился фонтан. Целью пикета является выражение публичного несогласия ростовчан со строительством магазина на площади Ленина, на месте, где раньше находился фонтан. Также в целях мероприятия было прописано требование об организации рекреационной зоны в этом месте»,— рассказал активист.

Ранее, 10 апреля, ростовчанин вышел на одиночный пикет на площадь Ленина с плакатом «Мы за фонтан».

Напомним, в середине марта глава администрации Ростова Алексей Логвиненко во время совещания по вопросу сохранения исторического облика центра города заявил, что администрация не может запретить строительство двухэтажного магазина на площади Ленина. Он пояснил, что земля находится в частной собственности. Также он отметил, что попытка городских властей запретить строительство магазина может обернуться падением инвестиционной привлекательности города. В декабре 2020 года администрация Ростова выдала разрешение на строительство двухэтажного магазина перед гостиницей Amaks, по адресу пр-кт Ленина, 99г/19г. Ранее на этой территории «Московская Строительная Компания» планировала строительство 22-этажного дома, однако в 2020 году земельный участок приобрела ростовская предпринимательница Зухра Бугрова. Вид использования земли был изменен на «магазин (объекты капитального строительства для продажи товаров)». Позже стало известно, что уже подготовлен эскиз магазина, рядом с которым располагается маленький фонтан.

Подробнее о судьбе фонтана на площади Ленина в Ростове читайте в материале “Ъ-Юг” «Фонтан заткнули магазином».

Наталья Шинкарева