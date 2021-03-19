Фонтан заткнули магазином

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поставил точку в обсуждении судьбы участка площади Ленина: на месте, где ранее был фонтан, появится двухэтажный магазин. Отказ от борьбы за возвращение фонтана он объяснил заботой об инвестиционной привлекательности города — по мнению господина Логвиненко, ссоры с собственником участка, который хочет возвести на площади очередной торговый центр, могут ее понизить. Эксперты эскиз магазина оценили негативно и продолжают настаивать на том, что площадь должна сохранить свое изначальное предназначение и остаться открытым общественным пространством.

У администрации Ростова-на-Дону нет законных оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство двухэтажного магазина на месте фонтана перед отелем «Амакс» (бывшая гостиница «Турист») на площади Ленина, следует из выступления главы горадминистрации Алексея Логвиненко на совещании по вопросу сохранения исторического облика центральной части города. Ранее о намерении вернуть фонтан заявлял его предшественник Виталий Кушнарев. Господин Логвиненко призвал учитывать интересы инвестора, который приобрел этот участок за 160 млн руб. и намерен заработать на сделке, построив магазин.

«Когда мы говорим про улицу Ленина и фонтан, мы не должны забывать, что территория находится в частной собственности. Землю продали инвестору за 160 млн руб. И сейчас заставить инвестора потерять деньги и построить фонтан — это же невозможно. А как вы (инвестор. — “Ъ-Юг”) будете зарабатывать 160 млн рублей? На фонтане?», — сказал Алексей Логвиненко.





По его мнению, двухэтажное здание будет «смотреться гармонично» на фоне гостиницы и пятиэтажных домов, которые находятся вокруг. Он также отметил, что попытка запретить строительство магазина может обернуться падением инвестиционной привлекательности города.

Фонтан на площади Ленина в Ростове был построен перед гостиницей «Турист» (в настоящее время «Амакс») в советское время. Позже его снесли под предлогом реконструкции. В 2015 году власти заявляли, что фонтан восстановят к ЧМ-2018, однако этого не произошло, зато стало известно, что участок, на котором ранее располагался фонтан, продан Московской строительной компании (МСК). Инвестор сообщил о планах возвести здесь 22-этажный жилой дом, что вызвало протесты горожан. Власти Ростова отказались утвердить план строительства объекта. Тогда застройщик направил в арбитражный суд иск с требованием признать отказ незаконным. После тяжбы, длившейся более года, город смог доказать, что строить высотку на этом месте нельзя. В конце 2018 года Гордума внесла изменения в Правила землепользования и застройки Ростова-на-Дону, которые установили запрет на надземное строительство на данной территории.

В 2019 году администрация Ростова вела с МСК переговоры об обмене участка на пл. Ленина на другой со схожей рыночной стоимостью. Тогдашний глава администрации Виталий Кушнарев рассказывал, что если участок перейдет в муниципальную собственность, то профинансировать строительство фонтана может Сбербанк. Однако договориться с девелопером властям так и не удалось, и в итоге участок выкупила предпринимательница Зухра Бугрова. В декабре 2020 года Департамент архитектуры и градостроительства выдал ей разрешение на строительство двухэтажного магазина. На прошлой неделе на сайте администрации Ростова опубликовали эскизный проект магазина.

Ростовские архитекторы негативно оценивают проект строительства на площади Ленина. Архитектор Артур Токарев считает, что застройка станет «градостроительным преступлением».

«Площадь образовалась здесь не случайно, это был продуманный специалистами высокого уровня комплекс зданий и сооружений. Так как здание гостиницы со временем изменилось, фонтан тоже мог бы измениться по форме, но назначение пространства должно сохраниться», — считает эксперт.

Он отмечает, что площади — это не только места для встреч и отдыха людей, но еще и важные городские ориентиры и «пространственные паузы» между домами. «Сам проект магазина — полное безобразие. На эскизе он показан с высоты птичьего полета, а надо показать, как будет выглядеть этот объект с высоты человеческого роста. С такого ракурса это будет еще одна сплошная стена», — говорит господин Токарев.

Он отмечает, что такие ошибки допускаются в городе не впервые — по его мнению, многочисленные киоски изуродовали облик Соборной площади, а также пространство перед зданием Дома профсоюзов и консерваторией.

Архитектор Алексей Карачинский оценивает представленный горадминистрацией проект магазина, как «очередной безликий ТЦ». Он считает, что рекреационная зона на площади повысила бы посещаемость находящихся вокруг нее мест. «В этом районе высокая проходимость, и очевидно, что там не хватает рекреационной зоны, такой перевалочной точки для тех, кто курсирует по городу. Фонтан помимо эстетической функции выполнял функцию охлаждения в жаркое время, что определенно улучшало самочувствие горожан. Но даже если бы там не было фонтана, а была бы просто зеленая зона, место отдыха на открытом воздухе — это пространство привлекало бы людей, отчего в выигрыше были бы находящиеся рядом коммерческие объекты. Потому что люди приходят отдыхать, задерживаются на этой территории и у них возникает дополнительный стимул посетить какое-нибудь кафе или купить что-то в расположенном рядом магазине», — говорит эксперт.

Он отмечает, что чем больше в городе свободных открытых пространств, тем больше времени люди проводят на улице.

«Развитие точек привлечения и удержания посетителей за счет приятно благоустроенного зеленого пространства очень выгодно. Но сейчас в городе таких мест мало», — считает архитектор.

Вопрос, когда, при каких обстоятельствах, кому и по какой цене изначально был продан принадлежавший городу участок перед гостиницей «Турист» с расположенным на нем фонтаном, остается открытым. Ни один из ростовских градоначальников ответить на него публично пока не смог.

Кристина Федичкина