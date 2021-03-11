Власти Ростова выдали разрешение на строительство магазина напротив отеля «Амакс»

В Ростове-на-Дону департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство двухэтажного магазина перед гостиницей Amaks, по адресу пр-кт Ленина, 99г/19г. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на департамент. Как писал “Ъ-Юг”, ранее на этой территории «Московская Строительная Компания» планировала строительство 22-этажного дома.

Как уточняется в сообщении, разрешение было выдано 2 декабря 2020 года, оно действует до 2 декабря 2023 года. Как сказано в сообщении, теперь этот участок принадлежит предпринимательнице Зухре Бугровой. По данным сервиса Kartoteka.ru, госпожа Бугрова является владелицей ООО «Милк», основной деятельностью которого является производство молока и молочной продукции, а также ООО «Ярило Юга», которое находится в стадии ликвидации.

По данным публичной кадастровой карты, вид разрешенного пользования участка изменен на «магазин (объекты капитального строительства для продажи товаров)». Площадь участка составляет более 2,8 тыс. кв. м. Ранее, в сентябре 2017 года вид использования изменился с «эксплуатация сооружения „Фонтан“» на «строительство многоквартирных жилых домов».

Напомним, с 2016 года застройщик «Московская Строительная Компания» планировал построить на месте снесенного фонтана возле гостиницы «Амакс» на пл. Ленина 22-этажный дом. Власти Ростова не утвердили план строительства объекта, после чего застройщик направил иск в арбитражный суд с требованием признать отказ незаконным. Первая инстанция признала правоту девелопера и обязала администрацию Ростова вновь рассмотреть возможность строительства многоэтажки. В апелляции властям города удалось доказать свою правоту, и суд признал право горадминистрации не выдавать разрешение на строительство. В итоге суд оставил без изменения решение апелляционного суда, которое позволяет администрации Ростова-на-Дону не выдавать разрешение «Московской Строительной Компании» на строительство здания.

В конце 2018 года Виталий Кушнарев, занимавший на тот момент должность главы администрации города, заявил о планах построить на участке фонтан.

Наталья Шинкарева