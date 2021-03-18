Алексей Логвиненко: Администрация не может запретить строительство магазина на площади Ленина

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко во время совещания по вопросу сохранения исторического облика центра города сообщил, что администрация не может запретить строительство двухэтажного магазина на площади Ленина, чтобы построить на ее территории фонтан. Совещание транслировалось онлайн.

Господин Логвиненко пояснил, что земля находится в частной собственности. Также он отметил, что попытка городских властей запретить строительство магазина может обернуться падением инвестиционной привлекательности города. «Когда мы говорим про улицу Ленина и фонтан, мы не должны забывать, что территория находится в частной собственности. Землю продали инвестору за 160 млн руб. И сейчас заставить инвестора потерять деньги и построить фонтан — это же невозможно. А как вы будете зарабатывать 160 млн руб.? На фонтане?», — сказал Алексей Логвиненко. Он подчеркнул, что двухэтажное здание будет «смотреться гармонично» на фоне гостиницы и пятиэтажных домов, которые находятся вокруг.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в декабре 2020 года администрация Ростова выдала разрешение на строительство двухэтажного магазина перед гостиницей Amaks, по адресу пр-кт Ленина, 99г/19г. Ранее на этой территории «Московская Строительная Компания» планировала строительство 22-этажного дома, однако в 2020 году земельный участок приобрела ростовская предпринимательница Зухра Бугрова. Вид использования земли был изменен на «магазин (объекты капитального строительства для продажи товаров)». Позже стало известно, что уже подготовлен эскиз магазина, рядом с которым располагается маленький фонтан.

С 2016 года «Московская Строительная Компания» планировал построить на месте снесенного фонтана возле гостиницы «Амакс» на пл. Ленина высотный дом. Власти Ростова не утвердили план строительства, застройщик направил иск в арбитражный суд с требованием признать отказ незаконным. Первая инстанция признала правоту девелопера и обязала администрацию Ростова вновь рассмотреть возможность строительства высотки. В апелляции суд признал право горадминистрации не выдавать разрешение на строительство. В итоге суд оставил без изменения решение апелляционного суда, которое позволяет администрации Ростова-на-Дону не выдавать разрешение «Московской Строительной Компании» на строительство здания.

В конце 2018 года Виталий Кушнарев, занимавший на тот момент должность главы администрации города, рассказал о планах построить на участке фонтан.

Наталья Шинкарева