Крымских чиновников возвращают на юг

Верховный суд (ВС) России отказался изменить подсудность дела бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и бывшего замминистра транспорта региона Валентина Дукорского. Оба обвиняются в получении взяток на 16,1 млн руб. Генпрокуратура настаивала на рассмотрении их дела Лефортовским судом Москвы, но ВС решил, что процесс будет проходить в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону. На этом варианте настаивала и защита бывших крымских чиновников.

О намерении Генпрокуратуры изменить подсудность этого уголовного дела стало известно еще в конце 2020 года: соответствующее ходатайство в Верховный суд направил тогдашний заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. Он обосновывал необходимость переноса процесса в Лефортовский суд столицы тем, что на суд в Ростове-на-Дону может быть оказано давление, поскольку у фигурантов имеются обширные связи во властных структурах региона.

11 января этого года ходатайство господина Гриня было удовлетворено. С судебным решением не согласилась защита Виталия Нахлупина, которая обратилась в Верховный суд РФ. После семи переносов рассмотрения жалобы адвокатов коллегия ВС отменила решение первой инстанции, согласившись с доводами защиты. Последние, в частности, отмечали, что бывший вице-премьер Крыма не работал и не жил в Ростове-на-Дону, у него нет там знакомств и связей в органах власти, а значит, нет и никаких препятствий для рассмотрения материалов дела в этом городе. Аналогичные доводы приводила защита и второго фигуранта — бывшего замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского.

«Я бы понимал, если бы Генпрокуратура выступала против переноса заседаний в Симферополь, где работал и жил мой доверитель, но противиться суду в Ростове — абсурд,— сказал “Ъ” адвокат Виталия Нахлупина Максим Глотов.— Решение Верховного суда логично, обоснованно и справедливо».

Процесс будет идти в Ленинском райсуде, отметил господин Глотов, предварительное заседание пройдет 12–13 мая. Выбор подсудности, как пояснил Максим Глотов, объясняется тем, что последний эпизод передачи взятки, который фигурирует в деле, имел место в Ростове-на-Дону.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, обоим фигурантам дела Следственный комитет РФ вменяет в вину получение более двух десятков эпизодов взяток на общую сумму 16,1 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Все эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года. Как считает следствие, в это время крымский вице-премьер организовал коррупционную схему, суть которой заключалась в том, что подрядные работы и их финансирование, за счет федеральной программы развития Крыма, получали лишь те компании, которые затем выплачивали откаты чиновнику.

Советник вице-премьера Ярослав Сливка, по версии следствия, непосредственно получал деньги, а замминистра транспорта Валентин Дукорский контролировал исполнение указаний своего начальника.

При этом в материалах дела нет задокументированных фактов получения денег лично Виталием Нахлупиным или замминистра. Следствие опирается лишь на показания экс-советника Сливки — он заключил досудебное соглашение и уже осужден на шесть с половиной лет условно.

Также в качестве свидетеля обвинения выступает и предприниматель Елена Чернышева, которая передавала господину Сливке 5 млн руб. под контролем оперативников ФСБ. Фирма свидетельницы занималась консультационными услугами и оформлением документов для подрядных организаций, получая затем комиссионные в случае выигрыша клиентами тендеров. А к моменту передачи денег господину Сливке женщина проходила обвиняемой по другому делу, но после участия в оперативном эксперименте обвинения с нее были сняты.

Господа Нахлупин и Дукорский вины не признают, их защита считает показания свидетелей обвинения оговором и способом избежать тяжелого наказания.

Владислав Трифонов