Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание

В Санкт-Петербурге загорелось соседнее с «Невской мануфактурой» здание. Пожар, начавшийся в здании фабрики, до сих пор не потушен, ему присвоен самый высокий ранг пожарной опасности. К тушению привлечены военные.

Как сообщила «Фонтанка», в здании, на которое перекинулся огонь, находится хостел. Проживающих там заранее эвакуировали. Здание находится по адресу: улица Тельмана, 8.

В тушении пожара задействованы два вертолета Ми-8 Западного военного округа. Каждый из них оборудован водосливной установкой на 5 т.

Пожар в четырехэтажном здании фабрики не удается ликвидировать пятый час. Его площадь составляет более 10 тыс. кв. м. Обрушились крыша здания и перекрытия между этажами. В тушении участвуют вертолет, 69 единиц техники и 300 человек личного состава. При тушении погиб пожарный, еще двое госпитализированы с ожогами. По факту смерти сотрудника экстренных служб СКР возбудил уголовное дело.