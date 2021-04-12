НЛМК уменьшила продажи на 13% в первом квартале

Группа НЛМК (основная промплощадка расположена в Липецке) в первом квартале 2021 года выпустила 4,4 млн т стали, увеличив показатель на 4% по сравнению с январем-мартом 2020-го и на 15% в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете о производственных показателях компании.

Производство стали выросло в связи с увеличением производительности оборудования НЛМК после реконструкции, а также с завершением плановых ремонтов в сегменте сортового проката для российского рынка, объясняет динамику пресс-служба НЛМК.

При этом консолидированные продажи снизились на 13% к первому кварталу 2020-го «в связи с уменьшением продаж товарного чугуна на фоне ремонтов в доменном производстве НЛМК и увеличением внутригрупповых поставок слябов». К четвертому кварталу 2020-го консолидированные продажи снизились на 7%.

Продажи на «домашних» рынках сократились год к году менее существенно, на 10%. На экспортных рынках на 12% из-за «уменьшения продаж чугуна и увеличения внутригрупповых поставок слябов». «На конец первого квартала были накоплены запасы в портах Черного моря из-за неблагоприятных погодных условий, соответствующий металл будет реализован во втором квартале»,— отметили в пресс-службе НЛМК. объясняет динамику «проведением ремонтов в отчетный период».

По итогам 2020 года выручка группы НЛМК снизилась на 12% к 2019 году до $9,2 млрд. Падение произошло из-за снижения цен на металлопродукцию во втором и третьем кварталах, а также роста доли полуфабрикатов в продажах до 40% (на 5 процентных пунктов), сообщили ранее в группе. Чистая прибыль компании также снизилась — на 8% до $1,2 млрд на фоне увеличения убытков от результатов совместных предприятий.

О том, как в 2020 году сработала промышленность Липецкой области, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Индустрия села на колеса».

Сергей Калашников