Индустрия села на колеса

Власти субъектов Черноземья сообщили “Ъ-Черноземье” о существенном росте местной промышленности в год пандемии. Положительная динамика объясняется тем, что в регионах не ограничивали работу крупных предприятий, а также всплеском производства продукции фармацевтических компаний — в 36 раз в отдельных подотраслях. Эксперты предупреждают, что отложенные последствия кризиса могут привести к падению показателей отрасли в 2021-м.

Промышленность в Курской области в 2020-м смогла нарастить производство на 1,7%, тогда как в 2019-м местная индустрия показывала снижение. По итогам 2020-го года индекс промышленного производства региона (ИПП, характеризует изменение объемов отгрузки продукции в денежном выражении с учетом инфляции) составил 101,7%, сообщили “Ъ-Черноземье” в обладминистрации. Там прямо указывают, что рост индекса связан со спросом на продукцию местных фармацевтических предприятий на фоне пандемии коронавируса. «Наибольший рост объемов достигнут в фармацевтике, на 25%. Основной вклад в достижение этих показателей внесло предприятие АО "Фармстандарт-лексредства", один из крупнейших производителей медикаментов в РФ», — сказали в обладминистрации. На курском заводе «Фармстандарта» в 2020 году выпускали ряд препаратов для терапии коронавируса: арбидол, парацетамол, антибиотики. По данным властей, в 2020-м предприятие начало производство 19 наименований лексредств, «в том числе семь импортозамещающих».

«Нередки мнения, что наш регион промышленным не является, а еще говорят о зависимости от добычи полезных ископаемых. Однако в 2020-м ИПП в этой сфере ниже сотни — 98,3%, зато обработка показала рост. Переломить ситуацию и выйти в фазу роста позволил рывок в обрабатывающих отраслях в четвертом квартале. Результаты работы в том числе фармацевтической отрасли позволили компенсировать снижение объемов выпуска в производстве транспортных средств, электрического оборудования, мебели, текстильных изделий, обуви», — отметили в обладминистрации. По итогам 2021 года там рассчитывают нарастить производство еще на 1,4%.

В администрации Липецкой области сообщили о росте промышленности по итогам 2020-го на 2,2%, однако планы на 2021-й там не раскрывают. Эти показатели региону тоже обеспечила фармацевтика (в ОЭЗ «Тербуны» расположен крупный завод АО «Рафарма»). Как сообщили в обладминистрации, производство антибиотиков увеличилось в 2,1 раза, препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы — на 37%, сывороток и вакцин — на 21%, а противомикробных препаратов — сразу в 36 раз. Также в обладминистрации сообщили о росте в металлургии (основной игрок — НЛМК). Выпуск чугуна увеличился на 10%, нелегированной стали — на 12%, готового проката — на 3%.

Орловская область показала самый высокий результат в Черноземье — здесь индустрия подросла на 5,3%, а ИПП составил соответственно 105,3%. Это произошло также за счет фармацевтики. ЗАО «Санофи-Авентис Восток» увеличило производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, на 46%, сообщили “Ъ-Черноземье” в облправительстве. Рост на 8% показала металлургия (ООО «Орловский сталепрокатный завод», ОАО «Мценский литейный завод»), на 7% увеличилось производство строительных материалов за счет роста у выпускающего плитку и керамогранит ООО «Керама Марацци». В 2021 году местные власти ожидают «восстановительного роста» промышленности — не менее чем на 1,5%.

В Тамбовской области ИПП, по данным Росстата, в 2020 году составил 104,1%. В обладминистрации сообщили “Ъ-Черноземье”, что объем отгруженных товаров в денежном выражении составил 210 млрд руб., увеличившись к 2019-му на 11%. Наибольший рост местные власти фиксируют в металлургии (+34%), текстильной промышленности (+30%), химпроме (+13%), производстве военной электроники (+13%). Среди показавших наибольшую динамику предприятий в обладминистрации выдели АО «Пигмент», АО «Изорок», ПАО «Электроприбор», ООО «Котовский завод нетканых материалов», АО «Мичуринский локомотиворемонтный завод “Милорем”», тамбовский вагоноремонтный завод АО «Вагонреммаш». По итогам 2021-го регион надеется на рост промышленности на уровне «не менее 3%». «Мы приняли ответственное решение в разгар пандемии — разрешить производственному сектору работать без остановок с соблюдением условий Роспотребнадзора. В результате и объемы промпроизводства выросли больше, чем во многих регионах, и налоговые показатели оказались высокими», — пояснил “Ъ-Черноземье” губернатор Александр Никитин.

В профильном департаменте правительства Воронежской области “Ъ-Черноземье” сообщили, что промышленное производство в регионе за 2020 год выросло на 3,8% (ИПП — 103,8%), тогда как в целом по РФ снизилось на 2,9%. Обрабатывающие индустрии в регионе показали рост на 2,2% (0,3% в среднем по РФ). Власти объясняют это достижениями в пищепроме (производство напитков — +21%), металло — (+10%) и деревообработке (+43%), электронной промышленности (+59%), производстве. На 2021 год планируется рост производства по объему отгруженных товаров и выполненных услуг на 6,4% к 2020-му, заключили в департаменте.

Промышленность Белгородской области в 2020-м показала рост на 1,4% — это наиболее скромная динамика среди регионов Черноземья. В облправительстве планируют подробнее прокомментировать эти показатели „Ъ“ позднее.

Диаграмма: Сергей Калашников

Эксперты настороженно оценивают перспективы продолжения роста в 2021-м, в том числе из-за эффекта «низкой базы», говорится в аналитических обзорах Высшей школы экономики (ВШЭ), с которыми ознакомился “Ъ-Черноземье”. «Ограничения в части нефтедобычи и быстрое восстановление обрабатывающих производств в середине прошлого года задают относительно сдержанные перспективы дальнейшего расширения этого направления», — отмечает научный сотрудник института «Центр развития» ВШЭ Николай Кондрашов.

«В январе 2021 года возобновилось падение. Загрузка производственных мощностей в РФ в январе упала по сравнению с декабрем на 0,4 п.п., и далее еще на 0,4 п.п. в феврале. Текущий уровень загрузки мощностей находится ниже предкризисного уровня, что не способствует быстрому росту инвестиций. Не начинается ли третья волна рецессии? На этот вопрос можно ответить скорее отрицательно. В феврале-апреле 2021-го спад промышленности в годовом выражении будет, возможно, лишь немногим ниже, чем в 2020-м, ориентировочно -1,5–2% год-к-году. Однако после снятия фактора сезонности это будет означать прирост в феврале на 2%, а в марте-апреле — на 0,4% месяц-к-месяцу», — прогнозируют эксперты ВШЭ.

Вместе с тем они ожидают роста инвестиционной активности у промышленников в этом году. «Коронавирус обусловил подавление динамики инвестиций в 2020-м по сравнению с 2019-м. Это определяет основополагающую роль капиталовложений в посткризисном периоде как одного из наиболее важных перспективных источников восстановления и развития предприятий в обновленной конъюнктуре», — сказано в отраслевом обзоре Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ.

Сергей Калашников