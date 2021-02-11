НЛМК в 2020 году сократил выручку и чистую прибыль

По итогам 2020 года выручка группы НЛМК снизилась на 12% к 2019 году до $9,2 млрд. Падение произошло из-за снижения цен на металлопродукцию во втором и третьем кварталах, а также роста доли полуфабрикатов в продажах до 40% (на 5 процентных пунктов), сообщили в группе.

Чистая прибыль компании также снизилась — на 8% до $1,2 млрд на фоне увеличения убытков от результатов совместных предприятий. В частности, на убыток повлияло признание обесценения стоимости инвестиций в NLMK Belgium Holdings в размере $120 млн во втором квартале. «Без влияния этой неденежной операции показатель чистой прибыли составил бы $1,4 млрд (+1% год к году)»,— уверяют в НЛМК.

В то же время EBITDA компании вырос на 3% до $2,6 млрд, рентабельность по EBITDA увеличилась до 29% (на 5 процентных пунктов). На EBITDA позитивно сказались эффекты от реализации инвестпрограммы и программы операционной эффективности, а также начисления компенсации по мировому соглашению с Минторгом США.

«В 2020 году, несмотря на ограничения в связи с пандемией, мы сохранили загрузку мощностей и смогли достичь роста показателя EBITDA на 3% по сравнению с прошлым годом до $2,6 млрд. Благодаря гибкой бизнес-модели компании реализация металлопродукции выросла на 3% год к году до 17,5 млн т. Свободный денежный поток за 12 месяцев 2020 года составил $1,1 млрд»,— прокомментировал вице-президент по финансам группы НЛМК Шамиль Курмашов.

В компании подчеркивают, что на липецкой площадке была завершена модернизация доменного и сталеплавильного производства, что позволит увеличить мощности по производству стали на 1 млн т в год с 2021 года. По итогам года отношение чистого долга группы к EBITDA составило 0,94, общий долг — $3,5 млрд.

Олег Мухин