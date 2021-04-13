«Зенит» стал последним

Санкт-петербургский «Зенит» впервые в своей истории вышел в play-off Евролиги. В понедельник петербуржцы на своей площадке обыграли «Панатинаикос» со счетом 112:83 и заняли в регулярном первенстве Евролиги восьмое место. За попадание в «Финал четырех» «Зенит» поспорит с «Барселоной».

Санкт-петербургский «Зенит» проводит лучший в своей истории сезон. Команда уже успела обеспечить себе первое место в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ и имеет все шансы на то, чтобы стать победителем еще и play-off. Однако даже титул чемпиона Единой лиги без сопутствующего успеха в Евролиге может сделать сезон для петербуржцев неполноценным.

Дело в том, что «Зениту» нужно подтвердить обоснованность выделения ему еще в позапрошлом сезоне wild-card на участие в главном еврокубке. Ведь успех в Единой лиге ВТБ не гарантирует получения путевки в следующий розыгрыш Евролиги. По крайней мере юридически обязывающих документов на этот счет та не подписывала. На данный момент от России долгосрочной лицензией располагает только ЦСКА. Дополнительные квоты остаются на усмотрение Евролиги.

Прорыв в play-off Евролиги для «Зенита» был способом доказать, что команда действительно достойна присутствия в главном клубном турнире Европы.

А ситуация перед последним матчем регулярного первенства для него (встреча с «Панатинаикосом» относится еще к шестому туру чемпионата: матч отложили из-за вспышки коронавируса) была проста. Победа над греческим клубом, давно уже утратившим шансы на выход в следующий раунд, гарантировала петербуржцам место в топ-8 и увлекательную борьбу за место в «Финале четырех» с чемпионом «регулярки» Евролиги «Барселоной». Поражение же отбрасывало на девятое место.

В пользу «Зенита» в этом матче говорила пара факторов. Во-первых, подопечные Хави Паскуаля после поражения в конце марта от ЦСКА уже дважды — в матчах против «Виллербана» и «Маккаби» — показали, что умеют успешно работать в ситуации, когда отступать некуда. Во-вторых, сам «Панатинаикос», давно уже потерявший шансы на выход в play-off, не представлялся соперником, готовым упираться изо всех сил. Хотя недавняя победа «Панатинаикоса» над «Миланом» все же давала основания опасаться, что греческий клуб попытается громче хлопнуть дверью.

Начало матча, однако, создало ощущение, что игроки греческой команды мыслями уже в отпуске. Пару раз выстрелил с дистанции Кевин Пангос, попали Матеуш Понитка и Уилл Томас, и отрыв «Зенита» устремился к двузначному. Впрочем, гости, оказывается, сдаваться не собирались. Яннис Паппапетру возглавил погоню за хозяевами. Не без успеха — отставание гостей уменьшилось до вполне рабочих пяти-семи очков. Таким оно осталось и к большому перерыву.

От «Зенита» в третьей десятиминутке требовался рывок. Он и случился.

У хозяев заиграл Пангос, еще до конца третьей четверти набравший почти 25 очков. Плюс Билли Бэрон записал на свой счет 12 баллов. И почти все — с дальней дистанции. В итоге к последней четверти перевес «Зенита» составил 16 очков. Это было уже преимущество, упустить которое было никак нельзя.

«Зенит», ведомый Пангосом (канадец завершил матч с 33 очками в активе), победил со счетом 112:83 и впервые в своей истории вышел в play-off Евролиги, чтобы встретиться с чемпионом «регулярки» «Барселоной». Еще один российский участник турнира — ЦСКА — пересекся с турецким «Фенербахче».

Александр Петров