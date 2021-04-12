179 раз пожарные выезжали тушить траву в Воронежской области на выходных

На минувших выходных, во время первой крупной серии ландшафтных пожаров весны 2021 года в Воронежской области, пожарные подразделения 179 раз выезжали на заявки о горении сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Самые серьезные пожары произошли в воскресенье, 11 апреля, вокруг Нижнедевицка. К вчерашнему вечеру спасатели потушили вокруг райцентра пять очагов горения травы площадью в сумме 1,35 га.

«Перехода огня на жилые дома и хозяйственные постройки удалось избежать. Причина везде одна — человеческий фактор, случайный или намеренный. Таким образом, вопрос "Зачем так рано вводить особый противопожарный режим?" отпадает сам собой»,— прокомментировали в главном управлении МЧС по региону.

Напомним, в Воронежской области в апреле ожидается превышение многолетних значений уровня лесной пожарной опасности, сообщила пресс-служба Рослесхоза. Прогноз составлен подведомственным ФБУ «Авиалесохрана» на основе средних показателей пожарной опасности от Гидрометцентра России, накопленных в результате многолетних наблюдений за горимостью лесов, статистических данных и результатов «многомерного корреляционного анализа».

По данным Рослесхоза, пожары вероятны в том числе в еще трех регионах Черноземья. В апреле возможность возгораний отмечается в Белгородской и Курской областях, на юге Орловской области.

Сергей Калашников