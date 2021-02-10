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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Рослесхоз спрогнозировал весенние пожары в четырех регионах Черноземья

В марте-апреле превышение многолетних значений уровня лесной пожарной опасности в 26 регионах страны, сообщила пресс-служба Рослесхоза. Прогноз составлен подведомственным ФБУ «Авиалесохрана» на основе средних показателей пожарной опасности от Гидрометцентра России, накопленных в результате многолетних наблюдений за горимостью лесов статистических данных и результатов «многомерного корреляционного анализа».

По данным Рослесхоза, пожары вероятны в том числе в четырех регионах Черноземья. В марте превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности не ожидается. В апреле возможность возгораний отмечается в Белгородской и Курской областях, на юге Орловской области и в южной и западной частях Воронежской области.

Александр Прытков


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