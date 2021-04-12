В Краснодаре в ночь с 12 на 13 апреля временно ограничат движение на по улице Орджоникидзе

«Краснодар Водоканал» предупреждает жителей города о введение временного ограничения движения транспорта по улице Орджоникидзе на участке от улицы Октябрьской до улицы Кирова в ночь с 12 на 13 апреля, сообщает пресс-служба организации.

Перекрытие дороги связано с ремонтными работами в рамках производственной программы предприятия – заменой участка на сетях водоотведения диаметром 300 мм. В работах будут задействованы три бригады аварийно-восстановительных работ и необходимая спецтехника - илосос, самосвал, экскаватор, каналопромывочный автомобиль. Полностью ремонтные работы на данном участке планируется завершить к 15 апреля. Сообщается, что на время ремонта водоснабжение абонентов не будет ограничено.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, завершаются работы по строительству водопроводных сетей протяженностью свыше 1 тыс. м диаметром 400 мм в районе улицы Московской, снабжающих Музыкальный микрорайон. Новые сети, по сообщению организации, выполнены из полимерного материала, нормативный срок службы которых составляет 50 лет. Также в ходе ремонтных работы были заменены десять водопроводных колодцев.

Ольга Логинова