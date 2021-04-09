«Краснодар Водоканал» сообщил о завершении строительства водопроводных сетей на улице Московской

Строительство водопроводных сетей протяженностью свыше 1 тыс. м диаметром 400 мм в районе улицы Московской в кубанской столице близится к завершению, сообщает пресс-служба «Краснодар Водоканал». Работы проводились в рамках инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар». Новые сети, по сообщению организации, выполнены из полимерного материала, нормативный срок службы которых составляет 50 лет. Также в ходе ремонтных работы были заменены десять водопроводных колодцев.

В зону обслуживания новых сетей входит Музыкальный микрорайон, а также десять многоквартирных домов на улице Московской. Сообщается, что метод ремонта горизонтально-направленного бурения, позволил избежать вскрытия полотна. Кроме того, работы велись без отключения абонентов от услуг водоснабжения.

Ольга Логинова