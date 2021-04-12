Отобрана коллегия присяжных для рассмотрения дела красноярского бизнесмена Быкова

Суд Красноярска сформировал коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела известного предпринимателя Анатолия Быкова, который обвиняется в организации в 1994 году заказного убийства. Об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

По данным источников “Ъ”, из вызванных в Свердловский райсуд 150 кандидатов пришли лишь 38, большинство из них взяли самоотвод. Одни посчитали невозможным участвовать в предстоящем судебном процессе по религиозным соображениям, другие — проходят лечение, по мнению третьих, у них вряд ли хватит времени для столь насыщенного графика судебных заседаний: предполагается, что заседания будут проходить три-четыре раза в неделю, сам процесс может растянуться на несколько месяцев. По информации на сайте суда, в итоге было отобрано шесть основных присяжных и столько же запасных.

«Я надеюсь, что коллегия будет объективной, независимой, будет судить с учетом своего жизненного опыта и здравого смысла»,— заявил “Ъ” адвокат Алексей Прохоров. Разбирательство дела по существу начнется 22 апреля.

Чем известен Анатолий Быков Читать далее

Анатолий Быков обвиняется в организации заказного убийства двух человек (ст. 17, 102 УК РСФСР). Согласно материалам дела, в 1994 году киллеры якобы по его поручению расстреляли предпринимателя Александра Наумова и его знакомого Кирилла Войтенко. По версии Следственного комитета, убийство было ответом на организованное ими покушение на Анатолия Быкова — ему взорвали автомобиль. Причиной же конфликта, уверено следствие, стало несогласие по вопросу неравного распределения доходов от совместного бизнеса. В начале мая 2020 года Анатолия Быкова задержали сотрудники ФСБ и СКР, по решению суда бизнесмена водворили в СИЗО. Все обвинения в свой адрес бизнесмен отрицает. Когда расследование было завершено, Анатолий Быков заявил прошение о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Это ходатайство было удовлетворено.

Отметим, что это только первое из пяти уголовных дел, которые были заведены на бывшего главу совета директоров КрАЗа Анатолия Быкова, еще четыре дела находятся в производстве: о налоговых махинациях на 77 млн руб., о создании преступного сообщества, об организации убийства красноярского бизнесмена Андрея Неколова и о покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Анатолий Быков выбрал присяжных».

Константин Воронов, Новосибирск