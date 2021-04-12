Штаб Навального в Махачкале сообщил о пропаже своего координатора

Штаб оппозиционера Алексея Навального в Махачкале сообщил на своей странице в Twitter о пропаже Эдуарда Атаева — активиста, назначенного координатором открывшегося вчера штаба.

«Вчера мы открыли штаб в Махачкале, а сегодня пропал наш координатор Эдуард Атаев,— говорится в сообщении, опубликованном около 13:00.— Эдуард не выходит на связь, в последний раз в сети был вчера около 15:00. Дома его тоже нет. Выясняем, что с ним случилось».

Организатор штаба Руслан Аблякимов также написал о возникшей проблеме: «Связаться с ним мы не можем. Где он сейчас — непонятно».

Как сообщал “Ъ”, штаб Навального приступил к работе в столице Дагестана в минувшее воскресенье, 11 апреля. Эдуард Атаев — известный в республике общественник, активный участник наблюдения за соблюдением законности при проведении выборов.

Юлия Рыбина, Махачкала