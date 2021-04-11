Штаб Навального в Махачкале объявил о начале своей работы

В столице Дагестана приступил к работе штаб оппозиционера Алексея Навального. Согласно сообщению, штаб будет открыт для работы и приема посетителей «в любой будний день», организатором штаба назначен известный в республике общественник Эдуард Атаев.

«Друзья, этот день настал! Махачкалинский штаб Навального открывает свои двери,— говорится в сообщении на странице активистов в Instagram.— Несмотря на все трудности, мы взяли и открыли штаб Навального в Дагестане!»

Открытию штаба Навального в Дагестане предшествовал инцидент с избиением его организатора Руслана Аблякимова. Как сообщал “Ъ”, он был избит неизвестными 19 февраля в пригородном поселке Махачкалы. В течение нескольких дней до случившегося прибывший из Москвы для организации штаба активист замечал за собой слежку: его преследовали и люди на машинах, и «топтуны».

Юлия Рыбина, Махачкала