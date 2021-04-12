Правильные бани для всех

Россия считается одной из стран-основоположниц банных традиций, насчитывающих многие века. При этом, как ни странно, в нашей стране бани посещает относительно небольшой процент людей, а количество людей, бывающих в них постоянно, и вовсе мало. Для сравнения, например, в Финляндии бани посещают девять человек из десяти, и это привело к снижению количества простудных заболеваний. Проводимые в правильных банях процедуры позволяют не только получить удовольствие, но и оздоровиться.



В Челябинске уже семь лет существует компания «Кедровый рай», миссия которой – сделать правильные бани доступными для массового потребителя. Она занимается производством целебных бань-бочек из кедра, который обладает целебными свойствами. При его нагреве выделяется живица, в которой содержатся полезные эфирные пары, которые являются антисептиками. При их вдыхании обеспечивается эффект ингаляции. Во время Великой Отечественной войны из-за нехватки медикаментов живицу из кедра выпаривали для обработки ран солдат.

Широкому распространению частных бань во многом препятствует их стоимость в привычном исполнении. Банный сруб может стоить миллионы рублей. Альтернатива, которую предлагает «Кедровый рай», дает возможность обзавестись домашней баней всем желающим. «На одной из выставок я увидел баню-бочку, и появилась идея обшить ее тонким слоем кедра, который точно так же будет насыщать полезными веществами воздух в помещении, как и вариант из цельного кедра»,- рассказал основатель и собственник компании «Кедровый рай» Николай Павлов.

99% кедра, обладающего нужными полезными свойствами и используемого для производства бань, импортируется. В России он растет только в трех регионах. «Кедровый рай» выпускает свою продукцию из дерева, растущего в Иркутской области. Применение отечественных материалов позволяет делать производимые бани доступнее. Стоимость первых бань-бочек, выпущенных компанией, составила 99 тысяч рублей. Это в десятки раз меньше по сравнению с обычными банями, но также позволяет достичь эффекта ингаляционной комнаты. За годы работы «Кедровый рай» продал в частные руки 45 тысяч бочек.

«Мы увидели заинтересованность людей в банях-бочках. Но многие, кто также хотел бы ими пользоваться, живут в квартирах и не имеют такой возможности. Поэтому в 2018 году было принято решение о создании наших банных комплексов, чтобы люди могли приезжать всей семьей и оздоравливаться. Такие комплексы мы стали открывать по всей стране, с каждый новым открытием учитывая предыдущий опыт и устраняя недоработки»,- говорит Николай Павлов.

На сегодняшний день «Кедровый рай» уже открыл для посещения более 30 комплексов, в том числе за рубежом, в частности, в Кыргызстане, Казахстане, Италии, Чехии. И во всех уделяют особое внимание банной культуре.. «В Челябинске, например, таких банных комплексов практически нет. Это место для семейного отдыха, для оздоровления души и тела. Без караоке, увеселительных мероприятий и спален. Наши банщики проводят уникальные процедуры, которые помогут “перезагрузиться”, отдохнуть, почувствовать счастье и удовольствие. А благодаря травам с Алтая, ароматы стоят такие, будто вы находитесь в алтайских лесах»,- отмечает владелец компании.

«Кедровый рай» занимает активную позицию по продвижению банных традиций в массы и входит в отраслевую ассоциацию.

Во время пандемии в компании разработали «капсулу здоровья» - настоящую русскую баню, которую можно поставить даже в квартире. Это конструкция размером 1*1.1*2 м, с сиденьем и электрической печью, обшитая кедром. Стоимость таких капсул – от 80 тысяч рублей. Всего линейка продукции «Кедрового рая» насчитывает 30 наименований.

https://bk-kedray.ru/

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