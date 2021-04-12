Nintendo ожидает дефицита полупроводников к концу 2021 года

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил в интервью Nikkei, что компания запасла достаточное количество полупроводников, чтобы производить консоль Nintendo Switch в ближайшее время. Тем не менее в компании ожидают дефицита ближе к концу года, что скажется на доступности консолей в магазинах.

Мировая нехватка полупроводников сказывается на технологических компаниях, автопроизводителях, а также на производителях консолей. Вышедшие в 2020 году PlayStation 5 и Xbox Series X\S практически невозможно приобрести в магазинах из-за дефицита чипов. По данным Bloomberg, недостаток полупроводников может привести к дефициту консолей до конца 2021 года, а глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что компания может не справиться со спросом на консоль в предновогодний период 2021 года.

Евгений Федуненко