Песков: Россия намерена заботиться о русскоязычных людях в ДНР и ЛНР

Россия считает важным заботиться о русскоговорящих людях во всем мире, особенно в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, отношение к ним особенное, потому что их отвергло собственное государство.

«Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире. А что касается русскоязычных людей, граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках — особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности украинской стороны к активным боевым действиям в Донбассе. Дмитрий Песков заявил об опасности полномасштабных боевых действий в регионе для России. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал сообщения о подготовке наступления на Донбасс дезинформацией. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила его слова.

В субботу, 10 апреля, украинский президент Владимир Зеленский встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Господин Эрдоган выступил за целостность Украины и заявил о «принципиальном решении не признавать аннексию Крыма».

О развитии политического сотрудничества Турции и Украины — в материале “Ъ” «Оружие во имя мира».