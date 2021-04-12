Камиль Самигуллин переизбран муфтием Татарстана

Съезд мусульман Татарстана переизбрал муфтием республики Камиля Самигуллина, который руководит Духовным управлением мусульман (ДУМ) региона с 2013 года.

Господин Самигуллин был единственным кандидатом на этот пост. Делегаты, как было объявлено, поддержали его кандидатуру единогласно. Его полномочия продлены на четыре года.

В съезде также участвовал президент Татарстана Рустам Минниханов. После избрания господина Самигуллина он покинул мероприятие.

Напомним, на прошлой неделе лава ДУМ России Равиль Гайнутдин обвинил Камиля Самигуллина в распространении сектантских учений. Обращение с призывом «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики» господин Гайнутдин направил президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В свою очередь Камиль Самигуллин заявил, что его оппонент «„приватизировать“ право вещать от всех мусульман России, но это далеко не отражает реалий сегодняшнего дня».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"