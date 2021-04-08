Глава ДУМ России обвинил Самигуллина в распространении сектантского учения

Руководитель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Равиль Гайнутдинов обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову в связи со скандалом вокруг толкования Корана, который был издан на татарском языке издательским домом «Хузур» при ДУМ республики. Об этом сообщается на сайте ДУМ страны.

«Ни у кого из серьезных ученых и экспертов нет сомнений в том, что ошибка доктринального характера, вокруг которой возникли ожесточенные споры в мусульманской среде, была преднамеренной. Без сомнения, трактовка исламских положений, представленная в данном тафсире, есть ни что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана», — отметил глава ДУМ РФ.

Он добавил, что противоречащие классическому доктринальному пониманию ислама положения и до этого выпускались в ИД «Хузур». Но раньше их не включали в толковании Корана. «Разумеется, спущенная на тормозах работа по объективному анализу книжной продукции, выпускаемой ИД «Хузур», близорукость в допущении работы на территории Татарстана эмиссаров зарубежных маргинальных сект и братств, приведет только к тому, что такая раскольническая деятельность будет продолжена с удвоенной силой», — добавил господин Гайнутдинов.

Также он назвал главу Духовного управления мусульман Татарстана Камиля Самигуллина «адептом братства, фактически протаскивающего и внедряющего в сознание татар сектантское мышление, актуальное в пределах небольшого квартала города Стамбул», обвинив его в безграмотности.

Господин Гайнутдинов добавил, что последствия скандала с толкованием Корана могут стать пагубными для будущего татарской нации и истории ислама в РФ. В связи со сложившейся ситуацией он призвал президента Татарстана «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики и ухода духовенства Татарстана из русла срединного ислама в те или иные сектантские школы и течения».

В ДУМ Татарстана “Ъ-Казань” не стали комментировать данное обращение.

"Ъ-Казань"