Самигулллин обвинил Гайнутдинова в попытке «приватизировать» право вещать от всех мусульман

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин ответил главе Духовного управления мусульман России Равилю Гайнутдинову на обвинения в распространении сектантского учения. Он, в частности, обвинил последнего в попытке «приватизации» права вещать от всех мусульман в РФ, передает ИА «Тaтар-информ».

Напомним, господин Гайнутдинов выступил с обвинениями в адрес муфтия Татарстана накануне, заявив о «попытке внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана». Кроме того, он выразил сожаление, что «во всей республике на нашлось грамотного религиозного деятеля на пост председателя ДУМ Республики Татарстан».

«Равиль хазрат пытается, если образно сказать, „приватизировать“ право вещать от всех мусульман России, но это далеко не отражает реалий сегодняшнего дня», — ответил господин Самигуллин.

Он добавил, что в ближайший понедельник планирует выступить с докладом о своей четырехлетней деятельности на посту главы Духовного управления мусульман Татарстана. «Так что, какими были истинные причины написания письма знает лишь Аллах. А Равилю хазрату хочу пожелать здоровья и хорошего Рамазана!» — сказал муфтий Татарстана.

"Ъ-Казань"