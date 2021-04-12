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Прибалтика впервые отказалась от импорта электроэнергии из России

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.

По данным “Ъ”, 8 и 11 апреля Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России, когда проходило тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. Из-за этого внутри России упали спрос и цены на электроэнергию. При этом Минэнерго сообщило, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не влияет на работу энергосистемы РФ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Короткое размыкание».

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