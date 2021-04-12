Короткое размыкание

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, намеченному на 2025 год. По данным “Ъ”, Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. В итоге энергоцены в европейской части РФ и на Урале падали на 1–3%. В Литве же спотовые цены, наоборот, выросли на 8,5% из-за увеличения поставок из Швеции и Польши.

Коммерческие поставки электроэнергии между Центральной Россией и Латвией в течение 8 и 11 апреля были прекращены, сообщили источники “Ъ”. Как раз в эти дни проходили испытания по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки энергосистем перед полным выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

На момент проведения испытаний пропускная способность сечения Россия—Латвия для коммерческих поставок была установлена равной нулю, плановые поставки не осуществлялись, сообщил один из источников “Ъ”. Латвийский системный оператор (AST) обнулил перетоки по сечению Россия—Латвия без объяснения причин, рассказал другой собеседник, знакомый с ситуацией. Хотя, на взгляд российской стороны, технической необходимости в этом не было.

Энергокольцо БРЭЛЛ соединяет энергосистемы пяти стран со времен СССР, что позволяет вести между ними перетоки электроэнергии. Балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией. Экспорт из РФ в энергодефицитный регион прекратится, а Калининградская область будет изолирована.

В «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы РФ) уточнили “Ъ”, что Белоруссия заблаговременно сообщила о проведении испытаний, они прошли согласно программе. В Минэнерго сообщили, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не оказывает влияния на работу энергосистемы РФ. В «Интер РАО» (российский оператор экспорта электроэнергии) добавили, что поставки из Калининградской области РФ в Литву не прекращались — туда уходят все излишки генерации региона. В AST на запрос “Ъ” не ответили.

Из-за прекращения экспортных поставок в Латвию и закрытия ЛЭП между Белоруссией и Литвой внутри РФ упали спрос и цены на электроэнергию.

Так, 8 апреля, переток из России в Латвию, Белоруссию и на Украину снизился на 10,3 ГВт•ч относительно предыдущего дня, сообщили “Ъ” в «СКМ Маркет Предиктор». В итоге цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) упала на 1%, или на 14 руб., до 1,37 тыс. руб. за 1 МВт•ч, показала оценка «СКМ Маркет Предиктор» на фундаментальной узловой модели РСВ.

Наибольшее влияние зафиксировано в Калужской и Брянской областях, где цены снизились на 36 руб. за 1 МВт•ч. В воскресенье, 11 апреля, влияние было еще существеннее из-за более низкого спроса в выходной день. Цена РСВ в первой ценовой зоне упала на 35 руб., до 1,23 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а в Брянской и Смоленской областях — на 71 руб. и на 68 руб. за 1 МВт•ч соответственно.

В Прибалтике произошла обратная ситуация — цены резко выросли. Например, 8 апреля Литва для компенсации импорта из Белоруссии и России повысила закупки из Польши (3,5 ГВт•ч) и Швеции (3,3 ГВт•ч). В итоге спотовые цены в Литве повысились на €4 за 1 МВт•ч, достигнув €51 (около 4,7 тыс. руб.) за 1МВт•ч, отмечают аналитики «СКМ Маркет Предиктор». 11 апреля спотовая цена в Литве составляла около €40 (около 3,7 тыс. руб.).

Страны Прибалтики — одно из основных направлений экспорта для «Интер РАО». В 2019 году на Литву приходилось 33% поставок. Экспорт в Литву из центральной части РФ (в то время из Смоленской области транзитом через Белоруссию) составлял около 3,8 млрд кВт•ч, а из Калининградской области РФ — 2,6 млрд кВт•ч. Выручка «Интер РАО» от продаж в Литву за 2019 год — 20,5 млрд руб. В начале 2021 года на фоне холодной зимы экспорт в Прибалтику резко вырос, достигнув исторического рекорда, говорили в компании.

Выход стран Балтии из БРЭЛЛ приведет к небольшому снижению выручки и прибыли по направлению трейдинга «Интер РАО», говорит Владимир Скляр из «ВТБ Капитала», но не более 1% EBITDA для группы в целом. «У решения стран Балтии выйти из БРЭЛЛ, очевидно, вполне политический подтекст»,— полагает господин Скляр. Уровни цен в рамках единой энергосистемы РФ существенно ниже европейских по многим причинам, добавляет он: более низкие внутренние цены на газ в РФ, ограничение доходности сетевых компаний, ограничение доходности генерации в рамках конкурентного отбора мощности, отсутствие каких-либо существенных объемов ВИЭ, требующих рыночных субсидий, а также отсутствие требований по оплате выбросов СО2. Поэтому, считает эксперт, вполне разумно ожидать общего повышения уровня цен на электроэнергию в Прибалтике после выхода из БРЭЛЛ.

Полина Смертина