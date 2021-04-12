Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в Сибири, Поволжье и на Урале

В регионах Сибири, Урала и Поволжья температура воздуха будет выше нормы на 7–17°C в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он считает «сумасшедшими» отклонения от нормы на севере Западной и Средней Сибири.

«Невероятная весна на севере Западной и Средней Сибири. Там температура выше нормы на 14–17°C, но нормы там, конечно, невысокие, потому будет на Ямале, например, около 0°C, на Таймыре — от 4 до 8 градусов мороза. Отклонения от нормы сумасшедшие»,— сказал господин Вильфанд ТАСС.

В Поволжье температура будет достигать 20°C — это на 8–10°C выше нормы. В регионах Урала температура будет превышать 20°C, что выше нормы на 7–10°C.

Ранее Гидрометцентр сообщал об аномальном тепле в центре Европейской России. К четвергу температура превысит норму на 8°C.