Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в Европейской России

В ближайшие пять дней в центре Европейской России температура будет выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это связано с влиянием мощных антициклонов, быстрым сходом снега и потоками теплого воздуха с юга.

«Температура будет существенно превышать многолетние значения. <...> В воскресенье температура будет выше нормы на 2–3°C, в понедельник на 3–4°C, во вторник на 6–7°C, а к четвергу на 8°C… Температура в апреле климатически растет, поэтому редко бывает, чтобы положительные отклонения были такими большими»,— сказал господин Вильфанд «РИА Новости».

При этом вторая половина недели будет холоднее первой. Ожидается облачная погода и дождь. Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что апрель — самый динамичный месяц в году. С 1 по 30 апреля температура увеличивается почти на 10°C.