Аркадий Ротенберг оказался бенефициаром четырех санаториев и гостиницы в Крыму

Бизнесмен Аркадий Ротенберг уже два года является бенефициаром санаториев и отеля в Крыму, сообщил его представитель. По его словам, предприниматель «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов». К лету он может стать единственным бенефициаром активов.

Представитель бизнесмена сообщил РБК, что господин Ротенберг намерен вложить в реконструкцию санаториев около 15 млрд руб. «Жемчужина» сейчас не работает, остальные санатории объединены в сеть «Курорты Крыма». В сентябре 2019 года представитель Аркадия Ротенберга отрицал его связь с санаториями в Крыму. Сейчас он объясняет это тем, что тогда переговоры еще не завершились.

Санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер», земля санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи «Мисхор» были проданы в 2018 году за 1,5 млрд руб., а здание санатория «Жемчужина» — за 529 млн руб. Победителем везде стала «Управляющая компания инфраструктурных проектов». С 2019 года эта компания принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Терс».

Представитель господина Ротенберга сообщил, что бизнесмен стал одним из пайщиков фонда. Он не стал раскрывать партнеров. По его словам, сейчас ведется переоформление документов и к лету предприниматель станет единственным бенефициаром активов. Представитель отметил, что пока не принято решение по санаторию «Морской прибой».

В январе Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром особняка в Геленджике из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина». Господин Ротенберг заявил, что хочет сделать там апарт-отель. Тогда же он сообщил, что у него есть объекты в Крыму и на Дальнем Востоке.