Yonhap: КНДР завершила строительство 3000-тонной подводной лодки

В КНДР закончено строительство подводкой лодки водоизмещением 3 тыс. тонн, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные разведок США и Южной Кореи. По информации СМИ, для демонстрации подлодки власти КНДР ждут подходящего момента.

Как уточнили источники агентства, Пхеньян намерен представить подводную лодку с наибольшим стратегическим эффектом, тем самым увеличив давление на США. Во время демонстрации подлодки с нее может быть запущена баллистическая ракета, например «Пуккыксон-3» («Полярная звезда—3»), добавили собеседники Yonhap.

Ранее СМИ сообщали, что новая подводная лодка КНДР сможет нести три баллистические ракеты подводного базирования. По данным СМИ, в случае выхода за пределы Японского моря в Тихий океан, вооруженная ракетой «Пуккыксон-3» подлодка сможет нанести удар по Гуаму или Гавайям.

О реакции США и Южной Кореи на стратегию КНДР — в материале “Ъ” «Ким Чен Ын дострелялся до внимания к себе».