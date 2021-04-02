Ким Чен Ын дострелялся до внимания к себе

Представители США, Японии и Южной Кореи в пятницу проведут мозговой штурм по корейскому урегулированию, который определит стратегию Вашингтона и его союзников после провала мирного плана 45-го американского президента Дональда Трампа. Встреча советника нынешнего главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана с коллегами из Токио и Сеула пройдет на фоне нового обострения корейского кризиса. Пхеньян возобновил ракетные испытания и, по оценке американских экспертов, может вести работы по производству оружейного плутония. При этом северокорейская пропаганда вновь атакует президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чен назвала его «американским попугаем».

Встреча Джейка Салливана с генсеком Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой и советником президента Южной Кореи Су Хуном, запланированная на 2 апреля, пройдет в Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд). «Мы знаем, насколько важна координация между США, Южной Кореей и Японией, когда дело касается КНДР, и мы рады продвигать трехстороннее сотрудничество»,— заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, по словам которого три страны осуждают «провокационные действия» Пхеньяна и ставят своей целью денуклеаризацию Корейского полуострова. Консультации США и их ключевых союзников в формате «тройки» станут продолжением тех переговоров, которые в середине марта провели в ходе своих первых визитов в Сеул и Токио госсекретарь Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Высокий темп диалога с ключевыми игроками Индо-Тихоокеанского региона объясняется тем, что команда президента США Джо Байдена форсированными темпами разрабатывает в отношении КНДР новую стратегию, которая должна быть обнародована в ближайшее время. «Мы на финальной стадии разработки. Это тщательный обзор различными ведомствами политики США в отношении Северной Кореи, оценка всех имеющихся вариантов действий в ответ на усиливающуюся угрозу, которую Северная Корея представляет для своих соседей и более широкого международного сообщества»,— сказала накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Новая администрация стремится избежать ошибок предыдущего президента Дональда Трампа, делавшего упор на односторонние действия Вашингтона и свою «личную химию» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в которой союзникам отводилась роль статистов. В отличие от Дональда Трампа Джо Байден не видит необходимости в своей личной встрече с Ким Чен Ыном. Вопрос о том, что делать с Кимом, по его мнению, должен стать коллективным решением ключевых игроков, готовых разделить с Вашингтоном ответственность за корейское урегулирование.

Жизнеспособность нового американского плана будет в решающей степени зависеть от того, удастся ли предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в обмен на его отказ от развития своих ракетно-ядерных программ. Неготовность предоставить такие гарантии и предопределила провал «исторических договоренностей» Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

В свою очередь, Пхеньян посылает все более настойчивые сигналы о том, что будущие переговоры не могут быть улицей с односторонним движением: в ответ на усиление санкционного давления и наращивание военного присутствия США в регионе КНДР будет укреплять свой «ракетно-ядерный кулак».

Накануне консультаций советников по национальной безопасности эксперты Центра стратегических исследований США высказали предположение, что на ядерном объекте КНДР в Йонбёне ведутся работы по производству оружейного плутония. Такой вывод был сделан после изучения спутниковых снимков, зафиксировавших клубы дыма над зданием лаборатории завода по переработке плутония. По данным американских экспертов, в лаборатории размещена установка для переработки отработанных топливных стержней с целью получения плутония, используемого для создания ядерного оружия. В Центре стратегических исследований США отмечают, что возможные работы на северокорейских ядерных объектах могут быть «стратегическим шагом» Ким Чен Ына, призванным усилить давление на США и Южную Корею.

Эту цель, судя по всему, преследовали проведенные Северной Кореей с интервалом в несколько дней испытания двух крылатых, а затем двух баллистических ракет. В отличие от баллистических, испытания крылатых ракет не идут вразрез с решениями Совбеза ООН по КНДР, и реакция на них в мире была спокойной. Однако сразу после пуска 21 марта Пхеньян взвинтил ставки, проведя 25 марта испытания двух баллистических ракет.

В ходе состоявшегося на этой неделе заседания СБ ООН большинство членов Совбеза осудили последние северокорейские пуски, назвав их «нарушением резолюций Совета Безопасности и угрозой миру и международной безопасности». Однако все участники обсуждения высказались за продолжение диалога и переговоров с КНДР.

В свою очередь, у Пхеньяна обсуждение в Нью-Йорке вызвало негативную реакцию. Несмотря на то что испытания баллистических ракет были проведены в нарушение резолюций Совбеза, глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су обвинил СБ ООН в двойных стандартах и отрицании права Пхеньяна на самооборону.

Обстановка на Корейском полуострове продолжает накаляться: Минобороны Южной Кореи сообщает о возможной подготовке КНДР к запуску баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). По данным портала 38 North, на Северной верфи Симпхо зафиксированы перемещения, которые могут свидетельствовать о том, что новая подводная лодка КНДР будет поставлена на вооружение уже в ближайшее время. По сообщению агентства Yonhap, КНДР строит новую подлодку, предположительно, водоизмещением 3 тыс. тонн, способную нести три баллистические ракеты подводного базирования.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чен Фото: Korea Summit Press Pool via AP

Возобновив демонстрацию своего «ракетно-ядерного кулака», северокорейская пропаганда вновь атакует президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который среди союзников США занимает наиболее мягкую позицию по отношению к Пхеньяну, сделав ставку на нормализацию отношений с Севером. Северокорейское агентство ЦТАК сообщает о том, что сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чен обрушилась на лидера соседнего государства, назвав его «циничным американским попугаем» за то, что он осудил последние ракетные пуски Пхеньяна.

«Это действительно апогей наглости»,— негодовала Ким Ё Чен, комментируя речь Мун Чжэ Ина, которую он произнес 26 марта на церемонии Дня защиты Западного моря, посетовав, что пуски баллистических ракет КНДР «усложняют ситуацию на полуострове». Напомнив, что Южная Корея ведет свои разработки баллистической ракеты, Ким Ё Чен саркастически заметила: «Про свои испытательные пуски они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем,— нежелательные действия, вызывающие тревогу у южнокорейских соотечественников и затрудняющие атмосферу диалога. Невозможно не поразиться такому цинизму».

Сергей Строкань