Domino's переворачивает главу

Глава Domino's Pizza в России Мустафа Озгул покинул свою должность, уступив место Даниэлю Рубиновски — бывшему топ-менеджеру KFC Russia. Смена гендиректора произошла вскоре после перехода мастер-франшизы на бренд Domino's Pizza в РФ к Jubilant FoodWorks, развивающей одноименные заведения в Юго-Восточной Азии. С прежним руководством Domino's Pizza связаны многочисленные конфликты с региональными партнерами, которые обвиняли сеть в продаже франшизы с не работающей за пределами Москвы бизнес-моделью.

О том, что Мустафа Озгул покинул пост гендиректора Domino's Pizza Russia, а его должность занял бывший топ-менеджер KFC Russia Даниэль Рубиновски, “Ъ” узнал из письма, разосланного сетью партнерам. Источник “Ъ” на франчайзинговом рынке подтвердил смену руководства в компании. В российской Domino's Pizza на запрос “Ъ” не ответили. Связаться с господином Рубиновски не удалось.

По словам близкого к сети собеседника “Ъ”, господин Озгул, возглавлявший российское подразделение ресторанного холдинга в РФ с 2019 года, покинул свой пост после смены собственников российской части бизнеса. Domino's Pizza в России и СНГ по мастер-франшизе развивала турецкая DP Eurasia через ООО «Пицца Ресторантс». В феврале стало известно о продаже 32,81% DP Eurasia за £24,8 млн (около 2,63 млрд руб.) индийской Jubilant FoodWorks Ltd, развивающей заведения Domino's Pizza, Dunkin' Donuts и Popeyes не только на домашнем рынке, но и в Бангладеш, Шри-Ланке, Непале и других странах Юго-Восточной Азии. В 2020 году выручка холдинга составила $560 млн. В сделку также вошла одна из дочерних структур DP Eurasia — Fides Food Systems Cooperatief U.A., владеющая российской частью бизнеса через Fidesrus BV.

1,35 триллиона рублей составил, по данным Росстата, рынок общепита РФ в 2020 году

Сеть Domino's Pizza по состоянию на начало 2021 года управляла более чем 180 точками в России, большинство из них — в Москве и Подмосковье. В 2019 году у сети начался конфликт с региональными франчайзи: они обвиняли компанию в продаже франшизы с не работающей за пределами Московского региона бизнес-моделью и навязывании услуг. Позднее Domino's выкупила часть ресторанов в городах России, а владельцы других точек обратились в суд с исками о взыскании ущерба. К началу 2021 года компании удалось выиграть суды у своих бывших партнеров и отсудить у них невыплаченные роялти и пени.

Впрочем, отношения с оставшимися партнерами по-прежнему остаются напряженными. Один из них, владеющий Domino's Pizza по франшизе в Челябинске Александр Чигвинцев, сообщил “Ъ”, что после знакомства с новым топ-менеджером и анонса планов масштабной экспансии сети пиццерий в регионах РФ он получил уведомление об увеличении стоимости доставки товаров в его ресторан с 5,5 тыс. до 22,5 тыс. руб. и об изменении частоты доставки с двух до трех раз в неделю. Господин Чигвинцев связывает такую индексацию цен с возможным закрытием Domino's Pizza в Среднеуральске фабрики по производству теста. В итоге он принял решение прекратить сотрудничество с середины апреля — новые условия делают работу точки убыточной. Таким образом, сеть Domino's покидает Урал.

Разногласия головной компании со своими франчайзи и наличие закрывшихся регионов не способствуют бурному развитию, констатирует эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. При этом, продолжает она, спрос на франшизы общепита с доставкой довольно устойчив: в первом квартале 2021 года этот сегмент вырос на 15% год к году. «У одного из конкурентов Domino's Pizza уже не осталось свободных регионов для открытия, другой ближайший конкурент отменил скидки на паушальный взнос с этого года»,— рассказывает эксперт.

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков уверен, что компания продолжит развиваться в России и с новыми собственниками. Компетенции индийских акционеров, считает эксперт, помогут ей более точечно сориентироваться на удовлетворение потребностей аудитории сети.

Никита Щуренков