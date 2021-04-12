«Столото» множит кассы

Крупнейший оператор российского лотерейного рынка «Столото» начал продажи билетов в сетях «Дикси» и Fix Price. В результате соглашений сеть продажи лотерей вырастет более чем на 6 тыс. точек. Эксперты отмечают, что продажа лотерейных билетов остается в прямой зависимости от количества точек продажи и трафика через них. «Столото» еще не удалось вернуться к показателям до пандемии, в том числе из-за снижения потока покупателей в магазинах и перехода на онлайн-доставку. В таких условиях расширение сети — один из немногих доступных инструментов роста продаж.

Как рассказал “Ъ” директор по продажам «Столото» Роман Роменский, компания договорилась с розничными сетями «Дикси» и Fix Price о продаже лотерейных билетов в их магазинах. На конец 2020 года количество точек продажи «Столото» достигало около 100 тыс., в результате соглашений сеть вырастет более чем на 6%, уточнил господин Роменский. Финансовые условия партнерства стороны, по его словам, не раскрывают. В Fix Price подтвердили информацию от «Столото», в «Дикси» не ответили на запрос.

С июля 2014 года разрешены только государственные лотереи, организаторами которых выступают Минспорт и Минфин. АО ГСЛ — оператор лотереи Минспорта, ООО «Спортлото» — Минфина, а распространителем лотерейных билетов выступает АО «ТК "Центр"» (бренд «Столото»), все три компании контролируются холдингом S8 Capital Армена Саркисяна.

Продажа билетов в Fix Price началась в тестовом режиме еще в феврале, а сейчас в ней задействована 1 тыс. магазинов сети Центрального федерального округа, говорит Роман Роменский. До конца июня Fix Price и «Столото», по его словам, планируют организовать продажу билетов во всех собственных магазинах на территории страны. Сейчас у ритейлера более 4 тыс. точек по России. Партнерство «Столото» с «Дикси» началось в апреле и охватывает 2,7 точки продажи в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах, уточнил Роман Роменский.

Сейчас крупнейший партнер «Столото» — «Почта России», также билеты продаются в сетях X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», Spar, «Детском мире», «Ароматном мире», «Бристоле», сотовой рознице и других сетях. В 2019 году совокупная выручка от продажи лотерей «Столото» составила 57,9 млрд руб., из них «не менее 55% уходит в призовой фонд», налоги и сборы составили 6,7 млрд руб., сообщали “Ъ” в компании.

Итоги 2020 года в «Столото» еще не подвели, но год назад говорили о снижении выручки на фоне пандемии (см. “Ъ” от 8 апреля). В период весеннего локдауна были полностью закрыты точки фирменной розницы «Столото» и прекратились продажи в сетях сотового ритейла, расположенных в торговых центрах. «В первом квартале 2021 года мы все еще наблюдаем пандемийный эффект, когда объемы реализации так и не вышли на уровень первого квартала прошлого года»,— говорит Роман Роменский.

У лотерей выручка прямо коррелирует с количеством точек продажи, поэтому новые соглашения могут помочь «Столото» выйти на докризисный уровень быстрее, полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В то же время, по его словам, трафик магазинов еще не восстановился до прежних значений — «многие покупатели предпочитают реже ходить за покупками, существенно выросли сервисы доставки». Этот фактор, по мнению господина Бурмистрова, может стать барьером для роста реализации лотерейных билетов. Для ритейлеров же это просто дополнительные доходы, по словам эксперта информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Бориса Губкина, магазины могут получать определенный процент от продажи лотерейных билетов.

Валерия Лебедева