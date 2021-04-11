Цена на аренду «двушек» в Екатеринбурге выросла на 4%

В апреле средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге выросла на 4%, однокомнатной квартиры — на 1%, пишет “Ъ” на основании данных ЦИАН. Сейчас они экспонируются по ставке 25,6 тыс. руб. и 19 тыс. руб., соответственно.

Всего в 16 крупнейших городах страны среднемесячная цена аренды «однушки» в апреле составила 16,79 тыс. руб. за кв. м, снизившись за месяц на 0,3%. Относительно апреля 2020 года рост показателя оценивается в 2,7%. Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в крупнейших городах за месяц снизилась на 0,5%, до 23,41 тыс. руб. В то же время это значение на 1,9% выше прошлогоднего.