Аренда замерла в ожидании

Снятие ограничений на работу в офисах не привело к оживлению на рынке долгосрочной аренды, спрос на которую по-прежнему ниже докризисного. Сокращение пула потенциальных арендаторов и снижение их доходов уже оборачивается увеличением срока экспозиции квартир, который вместо пяти дней теперь растягивается на несколько недель и не дает собственникам возможности повысить цены. Как следствие, средние ставки немного снижаются.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах России в апреле составила 16,79 тыс. руб. за кв. м, снизившись за месяц на 0,3%. Такие данные приводит ЦИАН. Относительно апреля 2020 года рост показателя оценивается в 2,7%. Двухкомнатные квартиры в крупнейших городах, согласно оценкам аналитиков, за месяц подешевели на 0,5%, до 23,41 тыс. руб. Одновременно это значение на 1,9% выше прошлогоднего. В «Авито Недвижимости» среднюю стоимость аренды единицы жилья в России в целом сейчас оценивают в 18,3 тыс. руб. в месяц. За месяц показатель не изменился, а за год — вырос на 4%. Выраженной динамики не заметили и аналитики компании «Этажи», по расчетам которых «однушки» в городах-миллионниках за месяц подорожали с 18 тыс. до 18,1 тыс. руб. в месяц. А «двушки» — по-прежнему сдаются по 24,3 тыс. руб. в месяц.

Согласно подсчетам «Этажей», самое заметное падение цен на съемные квартиры за минувший месяц произошло в Санкт-Петербурге, где однокомнатные стали дешевле на 1,6% и сейчас сдаются по 27,3 тыс. руб. в месяц. В Ростове-на-Дону аналогичные лоты потеряли 0,82% и сейчас экспонируются за 15 тыс. руб. в месяц. В ЦИАН заметили небольшой рост цен на съемное жилье в Екатеринбурге, где «однушки» за месяц выросли в цене на 1%, а «двушки» — на 4%. Сейчас они экспонируются по ставке 19 тыс. руб. и 25,6 тыс. руб., соответственно.

В Москве, согласно данным ЦИАН, однокомнатные квартиры сегодня сдаются в среднем за 38,4 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — за 53,2 тыс. руб. Относительно начала марта эти значения опустились на 1% и 2%, соответственно. Главный аналитик ГК «Миэль» Екатерина Бережнова констатирует, что дороже всего сейчас снимать «однушку» в центре города, где средняя стоимость составляет 45,3 тыс. руб. в месяц. В то же время в удаленном от метро Зеленограде показатель составляет 21,3 тыс. руб., а в Новой Москве — 26,9 тыс. руб.

Заместитель директора департамента аренды квартир компании «Инком-недвижимость» Оксана Полякова не видит массового роста спроса на долгосрочную аренду в столице, активность арендаторов сейчас на 10% ниже значений марта прошлого года.

В среднем квартира в Москве на массовом рынке, по ее словам, сдается три недели, против 4–5 дней годом ранее.

Оксана Полякова рассчитывает на активизацию арендаторов к осени, но сомневается, что это приведет к росту арендных ставок: поднять их собственникам не позволят не увеличивающиеся на фоне кризиса доходы россиян. Руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова констатирует, что и в среднем по стране завысившие изначально стоимость аренды собственники постепенно снижают цены, ориентируясь на уровень спроса. «Другие, наоборот, пробуют ее поднять до установившихся рыночных значений. В совокупности это дает небольшие колебания средней цены во всех крупных городах, но ни в одном не отмечено стабильной тенденции к росту или падению ставок»,— рассуждает она.

Руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов сомневается, что стоимость аренды в России в принципе покажет какую-то выраженную динамику с ближайшее время: факторов, которые могли бы на нее заметно повлиять, сейчас нет.

По прошествии двух месяцев снятия ограничений на работу в офисах можно сделать вывод, что этот фактор не оказал сколько-нибудь существенного влияния на рынок аренды: ставки почти не изменились, а объем предложения даже несколько вырос, констатирует руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Последнее обстоятельство эксперт связывает с оживлением собственников на фоне снижения заболеваемости COVID-19. Рост ставок, по его мнению, возможен только с увеличением спроса, а его не позволяют прогнозировать сохраняющиеся экономические риски. «Единственное, что пока увеличивает число потенциальных арендаторов,— это растущие цены на вторичном рынке и в новостройках»,— резюмирует господин Попов.

Александра Мерцалова