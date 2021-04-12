Максиму Власову выпали не те карты

Максим Власов был очень близок к тому, чтобы вернуть России абсолютную гегемонию в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В очень зрелищном поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) он доставил кучу проблем американцу Джо Смиту-младшему, но тот, добавив в заключительных раундах, все-таки смог одержать победу по очкам с минимальным перевесом. Впрочем, эта победа не заставила думать, будто Смит находится на одном уровне с владеющими остальными поясами отечественными боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бой в американском городе Талсе, наверное, жутко сложно было разбивать на хайлайты тем, кому приходится потом кроить сжатые нарезки матчей для ленивых и не желающих смотреть их целиком. Ну просто тут невозможно было чем-то пожертвовать — раундом, половинкой, даже четвертинкой раунда.

По плотности, насыщенности событиями этот поединок, безусловно, вошел в число лучших в нынешнем году, а кому поднимут руку, объявляя победителя, догадаться было совершенно нереально.

Максим Власов, еще недавно дравшийся в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), успешно доказывал ошибочность котировок, отдавших Джо Смиту-младшему статус довольно явного фаворита боя не столько даже благодаря преимуществу в росте и длине рук, сколько здорово удивившей американцев неординарной, «неуклюжей», как они говорили, технике: руки часто опущены, движения какие-то неправильные, но при этом постоянно готов к взрывам, и погасить их заранее Смиту никак не удается. А уже после первого раунда из рассеченной брови над левым глазом у американца ручьем хлещет кровь. И вообще, видно, что ему непросто.

Джо Смит успешно подтверждал верность представлений о себе как о боксере, который умеет, что бы ни происходило в ринге, выдерживать любимую траекторию, не снижать темп и стараться переть на соперника бульдозером в расчете все-таки как следует достать его. И Власов быстро понял, насколько неприятны удары Смита.

Впрочем, после половины боя в том, что у него преимущество, сомнений практически не было. Они появились, когда в седьмом раунде Джо Смит, у которого с «физикой» всегда был порядок, добавил. И глядя на то, как он терзает оппонента, можно было подумать: недалеко и до нокаута. Но случился новый любопытный поворот. В следующем раунде снова интереснее, острее смотрелся Максим Власов. В общем, возникавшие тренды в этом матче надолго задерживаться не желали.

Джо Смита выручила концовка. В 11-м раунде он наконец загнал Максима Власова в ловушку и устроил обстрел не одиночными, а сериями. Власов даже присел на настил, но после двух запрещенных тычков по затылку. Впрочем, все потом обратили внимание на то, какой счет судья Джеральд Риттер выставил за раунд — 10:8 в пользу Смита, потом, что обычный выигрыш — это 10:9. То есть он все-таки лишил Власова балла, решив, что эпизод заслуживает быть приравненным к нокдауну.

А в заключительном раунде Смит и вовсе включил турборежим, умудрившись выбросить сотню с лишним ударов. Многие прошли далеко от цели, но объем внушал уважение.

Правда, все равно эти успехи ему ничего не гарантировали. Система CompuBox зафиксировала в этом поединке примерное статистическое равенство. Например, в общей сложности у Джо Смита 226 попаданий, у Власова — 214. По попаданиям силовым россиянин оказался впереди — 187:174. А транслировавший на Америку бой телеканал ESPN, как обычно, вел счет по раундам, и, по его версии, верх взял Власов — 115:113. С официальными картами ему повезло гораздо меньше. На одной — 114:114, на двух других — крохотный, в раунд, перевес Смита — 115:113 и 115:112 (вот и тот отнятый за незафиксированный нокдаун балл).

Так что с возвращением России абсолютной гегемонии в полутяжелом весе, которая была в нем в какой-то момент в 2019 году, у Максима Власова не срослось. Отечественным бойцам все еще принадлежат три титула из четырех: титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) у Дмитрия Бивола, который 1 мая будет защищать его в поединке с британцем Крейгом Ричардсом, титулы Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) — у Артура Бетербиева, в марте отстоявшего их, нокаутировав немца Адама Дайнеса. Именно с Бетербиевым, как полагает ESPN, Джо Смит, вполне вероятно, встретится в ближайшем бою.

Хотя эту новость эксперты телеканала сопроводили безжалостным резюме. Каким бы эффектным ни был поединок Смита с Власовым, он лишь доказал, что «нацеленный на один удар», пренебрегающий гибкостью американский боксер пока неровня ни Артуру Бетербиеву, ни уже однажды справившемуся с ним Дмитрию Биволу.

Алексей Доспехов