Артур Бетербиев выбил полотенце

Самый титулованный российский боксер Артур Бетербиев вернулся в ринг после длившего полтора года перерыва обычной для себя, то есть досрочной, победой. Очередной жертвой владельца чемпионских званий Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в категории до 79,4 кг стал немец Адам Дайнес, чьи секунданты отказались от продолжения московского матча после нокдауна в десятом раунде. Выступление Бетербиева открыло маленькую весеннюю серию важных поединков с участием российских полутяжеловесов. В апреле биться за вакантный чемпионский титул Всемирной боксерской организации (WBO) предстоит Максиму Власову, а в мае защищать пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) — Дмитрию Биволу.

Артур Бетербиев, возможно, ярчайшая на данный момент звезда отечественного профессионального бокса, сам того не желая, превратил первое свое дебютное выступление на родине (до сих пор в профессиональной карьере он дрался исключительно в Северной Америке) в довольно интригующий перформанс. В нем было несколько сюжетных поворотов — не радикальных, все переворачивающих с ног на голову, но довольно любопытных.

Попадание правой в голову, отправившее Адама Дайнеса в нокдаун на излете первого раунда, сулило вроде бы скорую развязку, которую восприняли бы без какого-либо удивления. В биографии Бетербиева были такие бои, когда он быстро уничтожал оппонентов с куда более крутым бэкграундом, чем у невысоко котировавшегося уроженца России, в детстве переехавшего в Германию. Два следующих раунда заставляли думать, что довольно ловкий и цепкий Дайнес, без проблем нокдаун переваривший, все же не настолько хлипкий орешек, чтобы вот так просто сдаться. Четвертый вновь прокричал о том, что финиш близок. Теперь громко-громко, потому что Бетербиев показывал именно тот бокс, что давно заставил говорить о нем как о боксере экстраординарного дарования: кучные серии ударов под разными углами и с разных дистанций, взвинченный и непадающий, не разбивающийся паузами темп.

Дальнейшие события были причиной изумляться стойкости Адама Дайнеса, а еще вспоминать о том, что после предыдущего боя, с украинцем Александром Гвоздиком, у Артура Бетербиева был полуторагодичный перерыв, а зимой он переболел коронавирусом. Только что находившийся в катастрофическом положении претендент как-то выкарабкался и держался все более и более пристойно, даже иногда огрызаясь убедительными контратаками. Именно этот отрезок позволил ему завершить бой формально с не такой уж скверной статистикой. Система CompuBox зафиксировала, конечно, большое преимущество по ударам у Бетербиева, но не подавляющее. По акцентированным, например, лишь 125 на 76 в его пользу. У многих предыдущих соперников россиянина дела обстояли куда хуже.

Последним поворотом был тот, что произошел в десятом раунде, ставшем, кстати, роковым и для Гвоздика. Артур Бетербиев потом рассказывал, что незадолго до этого тренер умолял его «проснуться». Ну и ему самому происходившее в ринге, кажется, не нравилось. Вариант, при котором серия побед нокаутом Бетербиева, насчитывавшая уже полтора десятка поединков, обрывается, уже не выглядел чем-то совершенно фантастическим.

Проснувшийся чемпион между тем быстренько ход боя скорректировал. Расклад был похож на тот, что царил в четвертом раунде, но теперь Дайнесу уцелеть было не суждено. Короткий хук левой усадил его на настил, а секунданты немца продемонстрировали рефери Юрию Копцеву полотенце — знак, что от продолжения, понимая его бесперспективность и опасность, отказываются. Артур Бетербиев добился 16-го подряд досрочного выигрыша в поединке, который на самом деле открыл мини-серию чрезвычайно важных матчей с участием российских полутяжей.

Ближайший состоится совсем скоро. В нем 10 апреля Максим Власов будет драться за вакантное звание Всемирной боксерской организации с американцем Джо Смитом-младшим. А 1 мая выйдет на ринг владеющий поясом Всемирной боксерской ассоциации Дмитрий Бивол, который, как и Артур Бетербиев, еще не допускал осечек в карьере. Соперником Бивола будет британский боец Крейг Ричардс, до сих пор встречавшийся исключительно с соотечественниками. Хотя в Великобритании Ричардс пользуется популярностью, независимыми экспертами как ровня российскому чемпиону он не рассматривается.

Вообще, поединок за три пояса между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом — это уже кучу раз выдвинутая идея идеального развития борьбы в полутяжелом весе. Но ESPN склоняется к тому, что наиболее вероятным ближайшим соперником Бетербиева является Смит, с которым, как и с россиянином, сотрудничает промоутерская компания Top Rank. Правда, в бою с опытным Власовым у американца не будет статуса явного фаворита.

Алексей Доспехов