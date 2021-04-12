С хичкоковским приветом

Награждение лауреатов национальной премии кинокритики «Белый слон» сопровождалось почти хичкоковским саспенсом и завершилось духоподъемным хеппи-эндом. За драматургией и режиссурой церемонии следил Андрей Плахов.

В феврале в среде кинокритиков произошел раскол: триггером послужило присуждение экспертным советом премии приза «Событие года» фильмам-расследованиям Алексея Навального. Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ отмежевалась от этого решения и от премии как таковой, отпустив ее в свободное плавание (подробнее об этом — в “Ъ” от 16 марта). Это автоматически означало невозможность провести церемонию в Доме кино, который был традиционной площадкой для премии, существующей с 1998 года. Приютить ее согласился Сахаровский центр, а сама церемония прошла в смешанном, «гибридном» формате.

В студию пришли московские лауреаты: Александр Паль получил приз за мужскую роль в фильме «Глубже!», Михаил Сегал — за сценарий этой же картины, Дмитрий Геллер — за анимационный фильм «Хозяйка Медной горы», Виктория Исакова — за роль второго плана в фильме «Человек из Подольска», Филипп Юрьев — за «Китобоя», признанного лучшим дебютом. Офлайн на церемонии присутствовали Андрей Звягинцев, Роман Зверь, Яна Троянова. Наградило своего лауреата (им стал «Год белой луны» Максима Печерского) жюри молодых критиков «Голос». Другие обладатели «Белых слонов» подключались из Лос-Анджелеса (Анна Друбич, музыка к фильму «Голос») и из Якутска (Дмитрий Давыдов, режиссура фильма «Пугало», и Валентина Романова-Чыскыырай, главная женская роль в этом же фильме). Подключился онлайн и Федор Бондарчук, награжденный за сериал «Псих». Драматургия церемонии органично включила и педагога ВГИКа с 70-летним стажем Клару Исаеву, награжденную за киноведческую и преподавательскую деятельность, и все еще числящегося анфан террибль Илью Хржановского, чей проект «Дау» признан событием года.

Разумеется, пристрастное внимание было приковано к другому событию года по версии кинокритиков: оно и придавало церемонии острый саспенс. Как пройдет награждение группы ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), ждали не только зрители, смотревшие церемонию офлайн и онлайн, но и проникшие в Сахаровский центр представители НОД с бородами под черными масками. Невероятно, но факт: момент объявления крамольной номинации они пропустили и вскоре ретировались. Очевидно, их сбили с толку разговоры об искусстве, ничуть не напоминавшие сборища политических экстремистов.

Между тем и молодые члены жюри премии «Голос», и другие участники церемонии не скрывали своей гражданской позиции, говорили о политзаключенных, об убийствах и пытках, не раз произносили имя Навального.

А экс-президент Гильдии критики Виктор Матизен вместе с Яной Трояновой вручили приз режиссеру ФБК Александре Дубровской, тоже совсем непохожей на инфернальную злодейку, которой пугают детей.

Этот «скандальный» приз совершенно не обесценил другие награды. Наоборот, идея солидарности, в том числе с гонимым фестивалем «Артдокфест», подняла интеллектуальную и гуманитарную планки, которые и раньше держал «Белый слон». Редко на подобных церемониях можно слышать, чтобы с таким теплом и восторгом один выдающийся режиссер говорил про другого: Юрий Норштейн про Андрея Хржановского, награжденного за вклад в кино и фильм «Нос», Александр Сокуров про Виктора Косаковского (его «Гунда» признана лучшей документальной работой). Выступления Сокурова и Косаковского о культурных героях нашего времени и о том, как его достойно прожить, наверняка войдут в историю отечественной киномысли.

Однако, как в хорошем триллере, саспенс не ослабевал и после кульминации вплоть до конца церемонии.

Одними из ее застрельщиков были редакции журналов «Сеанс» и «Искусство кино». «Сеанс» начал церемонию, «Искусство кино» должно было завершить ее. Но в этот момент пришли охранники и потребовали эвакуироваться из редакции: то ли вырубилось электричество, то ли еще что похуже. Антон Долин, включившись в действие из соседнего «Старбакса» вместе с коллегами, объявил о присуждении «Белого слона» за лучший фильм Андрею Кончаловскому. Режиссер «Дорогих товарищей» в последний момент почел за благо отказаться принять награду, но, как пошутил Долин, возможно, через три дня опять передумает. Так или иначе, эта награда тоже останется в истории кино, кинокритики и биографии самого Кончаловского.

Обретя независимость, «Белый слон» показал, что критики, принявшие активное участие в подготовке и проведении церемонии — Вячеслов Шмыров, Дмитрий Савельев, взявший на себя роль ведущего, Любовь Аркус, Лариса Малюкова, Алена Солнцева, Светлана Хохрякова, Наталья Нусинова,— не только ярко пишут, но и знают толк в практической режиссуре. Однако, боюсь, даже их талантов не хватило бы, если бы не усилия тех, кто мечтал сорвать церемонию, а вместо этого придал ей дополнительную драматургическую напряженность.