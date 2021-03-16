«Белый слон» может быть свободен

Объявлены номинанты национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2020 год. Присуждение одного из спецпризов фильмам-расследованиям Алексея Навального вызвало бурный резонанс и обострило отношения премии с Союзом кинематографистов. Комментирует Андрей Плахов.

В основном списке лауреатов нет больших сюрпризов. С шестью номинациями лидирует фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», по четыре — у «Конференции» Ивана И. Твердовского и «Человека из Подольска» Семена Серзина, по три — у фильмов «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Глубже!» Михаила Сигала и «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. За звание лучшего сериала будут бороться «Псих» Федора Бондарчука, «Мертвые души» Григория Константинопольского и «Чики» Эдуарда Оганесяна. Не удивляют неожиданностями и списки номинантов по документальному и анимационному кино, а также по премии «Голос», которую присуждают молодые критики.

Но рутинную ситуацию взорвали решения экспертного совета премии по специальным призам. Впрочем, не все из них. Призом памяти покойного президента Гидьдии киноведов и кинокритиков Мирона Черненко отмечена Клара Михайловна Исаева, педагог-ветеран ВГИКа. Не вызвало споров и награждение призом за вклад в кино Андрея Хржановского в связи с выходом его фильма «Нос, или Заговор "не таких"».

Конфликт вспыхнул вокруг специальных призов «Событие года»: один из них присужден проекту «Дау» Ильи Хржановского, другой — документальным фильмам-расследованиям съемочной группы Алексея Навального.

Последняя страшная фамилия пришлась не по нраву правлению Гильдии киноведов и кинокритиков и стоящему за ней Союзу кинематографистов. «Белый слон» возник в ту пору, когда гильдия практически была независимой от союза, и премия чудом сохраняла до сих пор фактическую автономность.

Награды по всем номинациям присуждаются экспертным советом, в который входят ведущие критики страны разных поколений, причем многие из них в союзе вовсе не состоят.

Однако сам союз уже давно живет по принципу несменяемости руководства, а гильдию рассматривает как подчиненное звено вертикали власти.

Когда из 54 членов экспертного совета подавляющее большинство высказалось за награду группе Навального, совет, как говорится в обнародованном им письме, «столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность, что противоречит регламенту премии и духу свободного волеизъявления». Не сумев переломить ситуацию, президент гильдии Кирилл Разлогов заявил о том, что она перестает быть учредителем «Белого слона» и отпускает премию в свободное плавание.

Экспертный совет состоит из разных людей с разными взглядами и гражданской позицией, далеко не все готовы солидаризироваться с Навальным как политиком. Принимая решение наградить его, они руководствовались не политическими, а профессиональными критериями.

Киноведы и критики действительно увидели «событие года» в фильмах-расследованиях, таких как «Разговор с отравителем» . Они определили их как новую форму документалистики, захватывающую самую широкую аудиторию.

С этой оценкой, как с любой другой, можно спорить. Всегда найдутся те, кто скажет: критики наградили то, что «не является кинематографом». Но они вряд ли будут отрицать авторитет документалиста с мировым именем Виктора Косаковского — кстати, номинанта на «Белого слона» за картину «Гунда». Он говорит, что фильмы Навального «демонстрируют профессионализм автора и виртуозное владение драматургией документального кино». И Косаковский далеко не одинок в этом мнении. Так же как при всех спорах было много сторонников награждения фильма Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», тоже выполненного в жанре документального расследования, на Каннском фестивале 2004 года.

Конфликт в Гильдии киноведов и кинокритиков зрел давно, а история с наградами стала триггером кульминации и развязки этого затяжного процесса.

Выступая на радио «Эхо Москвы», Кирилл Разлогов не скрывал, что видит задачу Союза кинематографистов в том, чтобы контролировать действия критического сообщества. В то же время он справедливо заметил, что само пребывание гильдии критики в структуре союза, объединяющего режиссеров, сценаристов, актеров и представителей других кинопрофессий, нелогично и противоестественно. Ведь все эти профессии связаны с кинопроизводством, а критики представляют альтернативный институт экспертизы, независимой оценки.

Ни в одной другой стране критики не состоят в одной организации с кинематографистами, всюду они образуют свои профессиональные объединения и блюдут главный принцип — независимость.

У нас архаичный альянс критиков с кинематографистами возник в советские времена, и целью его был единый идеологический контроль над всеми профессиями. Сегодня такой контроль, хоть кое-кому и хотелось бы его возродить, не работает в прежних формах, а строптивые критики только раздражают союз, готовый их отпустить, дабы не иметь лишней головной боли. Скорее всего, Союз кинематографистов России сохранит карманную критическую гильдию. Будет и «правильная» премия, собственно, она уже есть. С 2016 года в Крыму вручается открытая национальная кинопремия российской прессы «Резонанс», председателем оргкомитета этой премии при ее создании стал все тот же Кирилл Разлогов. А «Белый слон» остается в руках экспертного совета, берущего на себя полную ответственность за будущее премии. Как выразилась одна входящая в правление гильдии представительница критического цеха, лучше разорвать брак, в котором уже давно нет любви. И вот давно назревавший развод произошел.